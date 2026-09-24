La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya tiene escenario y fecha. El próximo martes 6 de octubre, el Monumental será el lugar elegido para el último partido del capitán con la camiseta celeste y blanca, en una noche que promete estar cargada de emoción. Pero en las últimas horas apareció un pedido particular de Claudio Tapia hacia River.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino le solicitó al club de Núñez que ceda el monto correspondiente al alquiler del Monumental para ese encuentro y que el dinero sea donado a una entidad de beneficencia. La propuesta fue transmitida a Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River, durante la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA.

El pedido de Tapia fue realizado en el predio de Ezeiza y quedó asentado en el parte difundido posteriormente por la Liga Profesional. Allí se detalló que el titular de la AFA le pidió a Villarroel que transmitiera a las autoridades de River la propuesta de resignar el canon correspondiente al uso del estadio.

La solicitud está vinculada directamente con la dimensión que tendrá el partido. Según quedó expresado en el comunicado, la iniciativa responde a la “repercusión y magnitud mundial del evento” que tendrá como protagonista a Messi en su despedida de la Selección Mayor.

El planteo, además, está dirigido exclusivamente al encuentro del 6 de octubre frente a Benín. No alcanza al amistoso que Argentina disputará el sábado 3 ante Burkina Faso, también previsto en el Monumental.

El pedido llega, además, en un momento particular entre River y la AFA. Villarroel volvió a participar de una reunión del Comité Ejecutivo después de un período en el que el club había dejado de asistir por sus diferencias con la conducción de la casa madre del fútbol argentino.

Durante ese encuentro, el vicepresidente de River también presentó un documento con diferentes propuestas de reformas estructurales para el fútbol argentino. Sin embargo, según se informó, el tratamiento de esas iniciativas quedó postergado para cuando se discuta la temporada 2028, debido a que las competencias de 2027 ya habían sido definidas con anticipación.

Mientras tanto, el Monumental comienza a prepararse para una noche que tendrá a Messi como protagonista absoluto. El último partido del capitán con la Selección en Argentina moviliza a miles de hinchas y ahora suma un pedido particular de la AFA: que el alquiler del estadio tenga un destino solidario y que parte de esa despedida quede vinculada también con una acción de beneficencia.