Vélez no se quedó conforme con el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA y decidió avanzar con su reclamo. La dirigencia del Fortín apeló la resolución que mantuvo a Boca en la Copa Argentina y pidió, como medida cautelar, que se suspenda el partido del Xeneize frente a Racing hasta que exista una definición sobre su presentación.

La disputa comenzó después del partido que Boca y Vélez igualaron 0-0 por los octavos de final de la Copa Argentina y que terminó con clasificación del Xeneize por penales. El club de Liniers denunció que su rival había incluido seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, cuando el límite establecido era de cinco.

El Tribunal de Disciplina finalmente reconoció que Boca había excedido el límite de extranjeros en la confección de la planilla, pero consideró que la situación constituía una infracción reglamentaria y no una alineación indebida, debido a que no se acreditó la participación efectiva de un jugador extranjero inelegible. Por eso, mantuvo el resultado del partido y la clasificación de Boca, aunque le impuso una multa equivalente a 1.000 valores de entrada.

La resolución generó una fuerte reacción en Vélez, que ahora decidió llevar el expediente al Tribunal de Apelaciones de la AFA. En su presentación, el club de Liniers pidió que se revoque el fallo de primera instancia y, además, planteó una medida cautelar para impedir que se dispute Boca-Racing mientras su reclamo continúa en análisis.

El argumento central del Fortín es que, si Boca y Racing juegan y posteriormente la apelación de Vélez recibe una resolución favorable, podría producirse un perjuicio que resulte imposible de reparar en la competencia. Por ese motivo, la institución solicitó que se frene el partido previsto para este domingo en el Gigante de Arroyito hasta que exista una definición sobre su planteo.

Así, la clasificación de Boca a la siguiente instancia vuelve a quedar bajo discusión, aunque por ahora el Xeneize mantiene oficialmente su lugar en la Copa Argentina y se prepara para enfrentar a Racing. El nuevo capítulo de la disputa estará ahora en manos del Tribunal de Apelaciones de la AFA, que deberá analizar tanto la apelación como el pedido urgente de suspensión.

El conflicto podría continuar incluso fuera de los tribunales deportivos de la AFA. Desde Vélez ya habían manifestado públicamente su intención de avanzar hasta las últimas instancias si consideraban que el reclamo no encontraba una respuesta favorable, aunque cualquier eventual paso posterior deberá concretarse por las vías correspondientes.