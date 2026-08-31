De la frustración, al orgullo y agradecimiento eterno: el contraste entre los dos retiros de Messi en la Selección

Lionel Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol, anunció su retiro de la Selección argentina con una emotiva carta y se hace imposible no comparar este momento con su primer adiós a la "Albiceleste".

Pese a que en los últimos años Messi levantó cuatro trofeos con la Selección, sus inicios representando a la Argentina no fueron fáciles e incluso renunció a la camiseta celeste y blanca hace 10 años.

Este recordado episodio se vivió a mediados de 2016, luego de la derrota por penales en la final de la Copa América ante Chile, en una ejecución donde el rosarino rompió en llanto luego de errar su ejecución desde los 12 pasos.

"Se terminó para mí la Selección. Ya hice todo lo que pude. Duele no ser campeón", fueron las palabras del astro rosarino en zona mixta luego de aquella dolorosa derrota, que representó la tercera caída en una final en solo dos años, ya que venían de perder en la del Mundial de Brasil 2014 contra Alemania y en la de la Copa América 2015, también frente a Chile.

En aquel momento las redes sociales e incluso las calles argentinas se llenaron de mensajes de apoyo a Messi, a quien le pidieron por favor que volviera a ponerse la camiseta de la Selección argentina.

Finalmente, el por entonces jugador del Barcelona de España dio marcha atrás en su decisión y volvió a la Selección unos meses después en el partido por las Eliminatorias Sudamericanas, en el que anotó el único gol en el triunfo 1-0 ante Uruguay.

Luego de unos años más con resultados adversos, finalmente Messi se pudo sacar las ganas de obtener un título con la Selección argentina (mayor) en la Copa América 2021, con aquel inolvidable triunfo por 1-0 sobre Brasil nada más y nada menos que en el Estadio de Maracaná.

A partir de allí, comenzó el proceso más exitoso, con las consagraciones en la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Finalmente, el ciclo de Messi concluyó con su inolvidable participación en el Mundial 2026, donde guió prácticamente solo a la Selección argentina a la final con sus impresionantes ocho goles y cuatro asistencias y además recibió el apoyo y reconocimiento de todos los fanáticos del fútbol pese a la derrota 1-0 contra España en el partido decisivo.

Hoy, 10 años después de aquel primer retiro donde se lo vio frustrado como nunca, Messi se despide de la Selección argentina en medio de un agradecimiento eterno por parte de todo el mundo e incluso de los que lo criticaron cuando las cosas no le salían.

"Yo quiero ganar algo con la Selección, estuve muy cerquita y lo voy a seguir intentando", dijo Messi allá por el 2019. Y vaya si lo consiguió.