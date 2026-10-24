La histórica victoria de Estudiantes de La Plata en el Maracaná tuvo un festejo que trascendió lo futbolístico. Agustina Amaro, última pareja de Juan Ramón Verón, celebró la clasificación del equipo a la final internacional con mensajes en redes sociales que combinaron la euforia por el resultado y un recuerdo especial para una de las máximas leyendas del club.

La mujer eligió sus historias de Instagram para compartir sus sensaciones después de la noche vivida en Brasil. El triunfo del Pincha frente a Flamengo no solo despertó la ilusión de los hinchas, sino que también dio lugar a una respuesta dirigida a quienes habían puesto en duda las posibilidades del conjunto platense.

En una de sus publicaciones, Agustina Amaro expresó su alegría con una frase contundente: “¡Vamos LPM! Para todos los que nos querían ver morir. Una vez más a la altura de esta camiseta”. El mensaje reflejó su desahogo tras una clasificación que el equipo consiguió luego de una definición cargada de tensión.

Un recuerdo amoroso de la ex pareja de Juan Ramón Verón

El partido había terminado sin goles durante los 90 minutos reglamentarios, por lo que el pase a la siguiente instancia debió resolverse desde el punto del penal. Allí, Estudiantes se impuso por 3-2 ante el conjunto brasileño y selló su clasificación en un escenario emblemático del fútbol sudamericano.

Sin embargo, el festejo de Amaro tuvo otro momento especialmente emotivo. La pareja de Juan Ramón Verón, conocido como la Bruja, publicó una fotografía del histórico futbolista durante su etapa en el club y le dedicó unas palabras que rápidamente captaron la atención de los seguidores albirrojos.

“No tengo pruebas pero tampoco dudas de que algo tenés que ver”, escribió junto a la imagen. Con esa frase, Agustina Amaro vinculó la alegría por el triunfo con la memoria del exjugador, cuya trayectoria quedó profundamente asociada a la identidad y los grandes logros de Estudiantes.

Un recuerdo amoroso de la ex pareja de Juan Ramón Verón

Juan Ramón Verón falleció en mayo de 2025, a los 81 años, y dejó una marca imborrable en la institución de La Plata. Su nombre permanece ligado a algunos de los capítulos más importantes de la historia del Pincha, por lo que su recuerdo volvió a ocupar un lugar central en una jornada de enorme significado para el club.

Así, la celebración de Estudiantes de La Plata en el Maracaná reunió dos emociones: la satisfacción por haber superado a Flamengo y la evocación de una figura histórica. Con sus publicaciones, Agustina Amaro compartió un homenaje personal que conectó el presente deportivo del equipo con el legado de la Bruja y alimentó la ilusión de los hinchas de cara a la final continental.