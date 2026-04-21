EL momento institucional y deportivo de Banfield no es el mejor en los últimos años. Tras el empate 0-0 con Independiente Rivadavia de Mendoza, el Taladro quedó sin chances de clasificar a los playoffs y comprometido en el descenso. Ante este panorama, Pedro Troglio se cansó de las críticas y el “pedido de su cabeza” por parte de la prensa, y los enfrentó duramente.

El DT explotó ante los partidarios. “Estoy molesto con muchos de ustedes que han pedido mi cabeza, eso es de muy mala gente, muy mala gente. Porque uno puede criticar y opinar de fútbol, no pedir la cabeza de un entrenador, no pedir el trabajo de alguien porque son periodistas. Y muchos están acá. Periodistas son, no son tipos que pueden darse el lujo de echar a alguien, porque yo no vengo acá y digo 'echen a uno de estos que hacen cualquier pregunta', yo soy respetuoso desde el primer día que llegué acá”, expresó.

Sin pelos en la lengua y sin ser interrumpido, continuó: “Están operando de una manera incómoda para mí y no me lo merezco. Si tienen problemas con otra gente, no tienen que involucrarme a mí. Quiero aclararlo porque me fui caliente. Porque yo leo, eh. Y me lo paso por... pero me calienta que pidan la cabeza de una persona porque no soy un pendejo, tengo 61 años, soy un entrenador de fútbol que se dedica a esto, viene todos los días a laburar, no cobra y le está metiendo el lomo como loco. Entonces, que pidan mi cabeza, muchos que tampoco están acá, que se esconden y ni siquiera son hinchas de Banfield... Que tengan cuidado con eso porque yo soy bueno hasta cierto lugar. No tenía ganas de venir; si hubiéramos ganado, ni venía. Vengo a poner la cara como lo hice siempre”.

Su largo discurso, con un notorio malestar, siguió: “Se critica, se opina, se puede criticar severamente y no ir de acuerdo conmigo, totalmente, yo lo acepto, pero no que pidan la cabeza de un entrenador y decir que se tiene que ir. ¿A dónde me tengo que ir, papi? Si hace un año que le estoy poniendo el pecho como loco acá, sin quejarme. ¿A dónde me voy a ir? Me voy a quedar y me van a tener que bancar acá adentro”.

Troglio tiene contrato en Banfield hasta fines del 2026, previo a llegar al taladro dirigió en Godoy Cruz, Gimnasia de La Plata (tres ciclos), Independiente, Cerro Porteño, Argentinos Juniors, Tigre, Universitario de Perú, Olimpia de Honduras (dos ciclos), San Lorenzo, Instituto de Córdoba.

En la actualidad, el equipo del Sur de Buenos Aires está en el puesto 12 con 14 unidades en el Grupo B, producto de 4 triunfos, dos empates, y 8 derrotas. Marcó 14 goles y recibió 17. A falta de 2 fechas para el cierre de la fase regular, está prácticamente sin chances de clasificar a octavos, a 6 unidades de Defensa y Justicia, último clasificado con 19.