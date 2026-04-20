Luego de una victoria soñada entresemana por Copa Libertadores, Independiente Rivadavia visita a Banfield desde las 17.15 por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. La Lepra mendocina, puntero de la Zona B con 29 puntos y ya clasificado a playoffs, pretende una nueva victoria que le permita una mayor ventaja en la cima ante un Taladro que viene de perder el clásico ante Lanús y necesita sumar de a tres para continuar teniendo posibilidades de meterse en los octavos de final. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Del lado local, Banfield quedó comprometido luego de perder el clásico del Sur. Con 13 puntos, marcha 12° y el último que está clasificando en la Zona B tiene 18, por ende debe ganar los tres que quedan y esperar otros resultados. "Yo me quedo acá hasta que en el club me digan que no estamos haciendo las cosas bien”, dijo Pedro Troglio en conferencia de prensa luego de perder ante Lanús, luego de la consulta por su continuidad.

El visitante llega en un momento idílico después de concretar su propio Maracanazo ante Fluminense por Copa Libertadores: seis victorias consecutivas entre duelos locales e internacionales, puntero de su grupo con 29 puntos y ya clasificado a playoffs, perdiendo apenas dos duelos en 2026. Para este duelo, el Azul del Parque llega con una sola duda y es en la defensa, ya que Alfredo Berti evalúa el retorno de Iván Villalba en lugar de Leonard Costa en la zaga. El resto serían los mismos once que lograron la hazaña en Río de Janeiro.

Probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti, Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano y Sergio Vittor: Ignacio Abraham, Ignacio Pais Mayán, Lautaro Villega, David Zalazar, Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba o Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Gonzalo Ríos; Fabrizio Sartori, Alex Arce y Sebastián Villa. DT Alfredo Berti.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Bryan Ferreyra