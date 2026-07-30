La batalla por Julián Álvarez dejó de ser una simple disputa de mercado para transformarse en un conflicto institucional de alto voltaje. Después de semanas cargadas de rumores, acusaciones y negociaciones que sacudieron al fútbol español, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió intervenir y abrió un expediente disciplinario contra FC Barcelona por su accionar en torno al delantero argentino.

La decisión fue tomada por el Comité de Disciplina de la RFEF, que inició un procedimiento extraordinario para investigar los presuntos contactos del club catalán con el atacante del Atlético de Madrid mientras aún se encuentra dentro del denominado "período protegido" de su contrato.

La medida representa un fuerte golpe para el conjunto blaugrana, que ahora deberá presentar descargos y defenderse ante las autoridades deportivas españolas. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo alrededor de uno de los futbolistas más codiciados del mercado internacional.

Todo comenzó cuando el Atlético de Madrid denunció formalmente a FC Barcelona tanto ante la RFEF como ante la FIFA. Desde el club rojiblanco sostienen que existieron acercamientos irregulares con el delantero subcampeón del mundo cuando todavía tenía un vínculo contractual plenamente vigente y protegido por la normativa internacional.

La situación tomó aún más temperatura porque Julián posee contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros. Para el Atlético de Madrid, cualquier negociación debía pasar obligatoriamente por la institución y no por contactos directos con el jugador o su entorno.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del conjunto madrileño, fue uno de los dirigentes que más alzó la voz en medio del conflicto. Incluso denunció públicamente una supuesta campaña de presión para convencer al argentino de abandonar el club.

Las sospechas crecieron cuando trascendió que Barcelona había acercado una propuesta cercana a los 100 millones de euros, aunque pagaderos en distintos plazos. La respuesta del Atlético fue inmediata: Julián no estaba en venta y cualquier interesado debía ejecutar la cláusula completa.

Como si la disputa no fuera suficiente, el Real Madrid también apareció en escena. Desde la Casa Blanca habrían presentado una oferta superior, cercana a los 150 millones de euros, aunque también fue rechazada por la dirigencia colchonera.

En medio de ese escenario, el propio Julián Álvarez encendió aún más la novela. Tras una victoria de la Selección Argentina durante el Mundial 2026, el ex River Plate reconoció públicamente que consideraba que "lo mejor para todos era una transferencia" y admitió haber comunicado su deseo a las autoridades del Atlético.

Aquellas declaraciones terminaron de confirmar que la continuidad del delantero estaba lejos de ser una certeza. Desde entonces, las especulaciones crecieron día tras día y la puja entre los grandes de España se volvió cada vez más feroz.

Ahora, con la apertura formal del expediente disciplinario, el conflicto suma un ingrediente inesperado. Ya no se trata solamente de quién se quedará con uno de los delanteros más deseados del planeta, sino también habrá que determinar si existieron maniobras que violaron los reglamentos vigentes.

La historia todavía está lejos de llegar a su fin. Pero mientras Barcelona, Atlético de Madrid y hasta Real Madrid libran una auténtica guerra por La Araña, el nombre de Julián Álvarez continúa ocupando el centro de la escena en una de las novelas más explosivas que recuerde el mercado europeo reciente.