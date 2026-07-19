Julián Álvarez es reconocido mundialmente como la Araña, pero el origen de ese nombre se remonta a mucho antes de su llegada al fútbol profesional. El delantero recibió el apodo durante sus primeros partidos en Calchín y lo conservó hasta convertirlo en una parte inseparable de su identidad dentro de la cancha.

El propio futbolista admitió que era tan chico cuando comenzaron a llamarlo de esa manera que no consigue precisar el momento exacto. “Me dicen araña desde que tengo 4 o 5 años, no recuerdo bien”, confesó al reconstruir una historia que nació entre familiares, amigos y vecinos de su localidad cordobesa.

La explicación está relacionada con su particular forma de jugar durante la infancia. Aunque era de baja estatura, tenía una enorme habilidad para conservar la pelota y escapar de sus rivales mediante cambios de dirección inesperados. Sus movimientos rápidos daban la impresión de que utilizaba varias piernas para evitar que pudieran quitarle el balón.

Primero apareció el sobrenombre Arañita, acorde con la edad que tenía cuando empezó a destacarse en los encuentros infantiles. Con el paso del tiempo, aquella denominación se acortó y quedó simplemente Araña. La popularidad que alcanzó entre los habitantes de Calchín hizo que muchos comenzaran a identificarlo más por el apodo que por su verdadero nombre.

Esa costumbre tampoco resultaba extraña dentro de la familia Álvarez, donde cada integrante tenía su propia manera de ser llamado. Gustavo, su padre, era conocido como Pululo, mientras que sus hermanos recibieron los motes de Punchi y Turrón. Julián completó ese particular repertorio familiar con un sobrenombre destinado a acompañarlo durante toda su carrera.

Su festejo de gol terminó de transformar aquella historia de la niñez en una marca reconocible para los hinchas. El delantero cruza los brazos y reproduce el gesto de Spider-Man lanzando telarañas, una celebración que conecta directamente con su apodo y que repitió en los distintos equipos que integró.

El nombre nacido en los partidos de Calchín atravesó sus etapas en River, Manchester City y Atlético de Madrid, además de sus actuaciones con la Selección Argentina. Ahora, a los 26 años y antes de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, Julián Álvarez vuelve a llevar a la Araña hacia otro de los escenarios más importantes de su carrera.