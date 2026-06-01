El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 iniciará en solo 10 días y representará la decimonovena participación de la Selección argentina, que es uno de los combinados que más historia tiene en este torneo.

La primera participación de la Selección argentina se dio en el Mundial de Uruguay 1930, que fue el primero de toda la historia. En aquella cita, la "albiceleste" llegó hasta la final, donde cayó 4 a 2 frente a los locales.

Las otras ediciones donde la Argentina se quedó a solo un paso de la gloria fueron las de Italia 1990 y Brasil 2014, donde cayó en ambas ediciones en el partido decisivo por 1 a 0 frente a Alemania, con fallos arbitrales muy polémicos.

Pero no todas fueron pálidas, ya que en 1978, 1986 y 2022 se logró tocar el cielo con las manos.

En 1978 fue justamente en condición de local, cuando los dirigidos por César Luis Menotti derrotaron 3 a 1 en la final a Países Bajos en el tiempo suplementario. Ocho años después, con Carlos Salvador Bilardo como DT y Diego Armando Maradona como gran figura, la Selección volvió a levantar el trofeo más importante del mundo después de ganarle 3 a 2 a Alemania en la gran final.

La última coronación se dio en Qatar 2022, de la mano de Lionel Messi dentro del campo y Lionel Scaloni en el banco de suplentes como director técnico. Aquella final fue ante Francia y es considerada como la mejor de la historia, ya que la "Albiceleste" se impuso 4-2 en los penales después de igualar 3-3 en los 120 minutos.

Una de las curiosidades de la Selección argentina es que siempre que estuvo entre los cuatro mejores llegó a la final, por lo que nunca disputó un partido por el tercer puesto.

Otras participaciones destacables fueron los cuartos de final alcanzados en Inglaterra 1966, Francia 1998, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y las segundas fases de Alemania 1974 y España 1982.

Las únicas ediciones que no disputó la Selección argentina fueron las de Francia 1938, como boicot a dicha sede, Brasil 1950 y Suiza 1954 por decisión política y México 1970 porque no logró clasificar.

Así le fue a la Selección argentina en todos los mundiales