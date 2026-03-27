La última práctica de la Selección Argentina dejó una muy mala noticia y es la confirmación de la rotura de ligamentos de la rodilla derecha de Joaquín Panichelli. El delantero de 23 años debió abandonar la práctica por un traumatismo de rodilla y horas más tarde, tras hacerse estudios, se confirmó la grave lesión que termina con su sueño de ir al Mundial 2026.

"El futbolista Joaquín Panichelli sufrió hoy un traumatismo en su rodilla derecha y será evaluado mañana con estudios complementarios", indicó el parte médico oficial de la albiceleste en sus redes sociales. Lo cierto es que el atacante del Racing de Estrasburgo, que no había sido llamado en primera instancia por Lionel Scaloni y luego fue citado junto a Franco Mastanuono, finalizó una temporada que lo tenía como el goleador de la Ligue 1 francesa con 16 tantos, no pudiendo ver minutos con Argentina este año y resignando también su aspiración de llegar a la lista final.

Una rotura de ligamentos terminó la temporada y el sueño de Mundial de Panichelli. ()

Panichelli había sido convocado por primera vez por Scaloni para el amistoso ante Angola, último de Argentina en 2025. El artillero del Racing de Estrasburgo llegó a ese club tras irse sin debutar en la primera de River y despuntar en el Mirandés de la segunda división española, lo que le valió el pase a la Ligue 1 en una transferencia de 20 millones de dólares.

De Paul, otra baja

Otro de los que muy posiblemente se pierda ambos encuentros es el volante del Inter Miami, aquejado por un problema físico que arrastra desde su llegada a la concentración de la Selección. El Motorcito tiene un moretón en la zona del isquiotibial, que ya tenía afectada luego de sus últimos partidos en el fútbol estadounidense. De esta manera, el mediocampo ante Mauritania este viernes lo integrarían Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.