En la previa del amistoso frente a Mauritania en La Bombonera, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa cargada de definiciones, en la que tocó todos los temas: el futuro de Lionel Messi, el recambio generacional, la base del plantel para el Mundial 2026 y nombres propios que empiezan a ganar terreno.

Una de las frases más contundentes tuvo que ver con Ángel Di María. El entrenador fue claro y no dejó margen para especulaciones: “La etapa de Di María está terminada”. Así, confirmó el cierre de un ciclo histórico en la Selección a pesar de los rumores de un intento de convencerlo para la cita mundialista.

También hubo lugar para la Finalissima, que finalmente no se disputará: “No es culpa de nadie que no se haya jugado. El fútbol pasó a un segundo plano y polemizar no tiene sentido”. Otro de los focos estuvo puesto en Messi. El capitán será parte de los amistosos en La Bombonera, aunque el DT fue cauto respecto a su futuro: “Leo va a jugar, no sé cuántos minutos, pero va a estar. Haremos todo lo posible para que esté en el Mundial, pero la decisión será suya”.

En cuanto a la estructura del plantel, el Gringo explicó: “En principio la base de la lista está, pero vamos a seguir viendo jugadores. Hay chicos que no han venido y también estamos siguiendo. Todo dependerá de cómo estén y de que lleguen a su mejor nivel”.

Además, el entrenador remarcó la importancia de estas fechas FIFA: “La planificación va más allá de estos partidos. Lo más importante es tener días de entrenamiento con los chicos y que todos lleguen de la mejor manera”. Sobre lo que viene, dejó entrever que Serbia podría ser uno de los rivales en la preparación previa al Mundial, mientras que pidió paciencia con los más jóvenes: “A Mastantuono hay que llevarlo de a poco, está en un club muy exigente y su carrera recién empieza”.