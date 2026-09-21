El carácter competitivo que acompañó a José “Pepe” Sand durante toda su extensa carrera volvió a quedar expuesto, aunque esta vez lejos de las canchas profesionales. El histórico goleador de Lanús protagonizó un tenso episodio durante un encuentro de las divisiones juveniles y su reacción frente al árbitro rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

El hecho ocurrió en el predio de Arroyo Seco, donde las categorías formativas del Rosario Central recibieron al Granate. La Quinta División de Lanús, conducida por Pepe Sand, tenía prácticamente asegurada la victoria, pero todo cambió en los últimos minutos del partido, cuando el conjunto local consiguió la igualdad.

El tanto que desató la bronca del cuerpo técnico visitante fue convertido por Thiago Alberghini, quien marcó el 1-1 definitivo sobre el cierre. Apenas terminó el encuentro, Sand fue directamente hacia los árbitros para cuestionar algunas de las decisiones que habían tomado durante el partido.

La discusión rápidamente subió de tono y el exgoleador mostró toda su indignación con fuertes gestos y reclamos. Incluso tuvo que intervenir personal policial para evitar que el intercambio pasara a mayores, mientras los jugadores juveniles observaban la situación.

"Yo fui jugador 40 años... 40 años jugué. No podés dirigir ni el tránsito. Ni el tránsito puede dirigir...", lanzó Sand completamente fuera de sí frente al árbitro. Sus palabras reflejaron el enojo que le había generado el desarrollo del partido y, especialmente, las decisiones tomadas durante el encuentro.

Pero el descargo del entrenador de Lanús no terminó allí. "Así vas a terminar. Vamos. Te cagaste en los jugadores. Te cagás en los chicos. En los chicos te cagaste. No dirigís nunca más en Primera. Una vergüenza", continuó mientras era contenido por quienes se encontraban en el lugar.

Polémico video de Pepe Sand en Lanús

Las imágenes del episodio protagonizado por Pepe Sand no tardaron en difundirse y generaron repercusiones entre los usuarios de las redes sociales. El video volvió a mostrar la intensidad con la que el histórico delantero vive el fútbol, ahora desde su función como entrenador de las inferiores de Lanús.

El episodio también puso nuevamente bajo la lupa la tensión que puede generarse en el fútbol juvenil, incluso cuando los protagonistas son formadores y trabajan con jugadores que todavía están dando sus primeros pasos. Esta vez, la igualdad de Rosario Central dejó un inesperado protagonista: Pepe Sand y su fuerte reacción contra el árbitro.