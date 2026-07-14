Luego del resonante 2-0 ante Francia que los metió en la segunda final de su historia, España igualó el historial de duelos de eliminación directa ante los galos, algo que confirma la tendencia positiva de los ibéricos en el último tiempo. De esta manera, los dirigidos por Luis de la Fuente también alcanzaron su tercera victoria seguida ante Les Bleus, todas en instancia de semifinales.

La Roja tuvo que correr de atrás en el historial, ya que Francia se impuso en los primeros tres duelos eliminatorios, incluida la final de la Eurocopa 1984, el primer título oficial de los galos. Luego llegaron las derrotas en cuartos de final de Eurocopa y en octavos de final del Mundial de Alemania 2006, único duelo mundialista entre ambos hasta el encuentro de hoy.

Francia había ganado el único duelo mundialista previo entre ambos.

Sin embargo, la historia comenzó a darse vuelta: un 2-0 por cuartos de final de la Eurocopa 2012 y los últimos tres partidos, 2-1 en semis de Eurocopa 2024, el 5-4 del año pasado en la misma instancia de UEFA Nations League y este encuentro empataron la "mini contienda", ya que Les Bleus se quedaron con la final de Nations League en 2021.

Lamine Yamal continúa con su racha positiva jugando ante Francia. (Foto: LaPresse)

Más allá de torcer esta tendencia, España lidera el historial entre ambas selecciones y ganó ocho de los últimos once partidos entre ambos, sacando una diferencia total de 19 victorias a 13, con siete empates, en los 39 encuentros en los que se enfrentaron. Así fue que la Roja tiró de esta paternidad reciente para meterse en la segunda final mundialista, privando a Francia de hacerlo por tercera vez consecutiva.

Todos los mata-mata entre España y Francia