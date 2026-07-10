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Agradecimiento eterno

Shakira confesó su cariño por Kylian Mbappé: "Fue el primero..."

La cantante colombiana presenció el partido de Francia contra Marruecos en el Estadio de Boston y apoyó al goleador y figura de los galos

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 10 de julio de 2026 a las 18:16
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La artista reveló el gran gesto del futbolista en su video "Dai Dai".

La collombiana de Barranquilla, Shakira confesó tener un profundo cariño por el futbolista francés Kylian Mbappé y reveló el vínculo que los une por un gran gesto que tuvo con ella meses atrás. A través de un video que publicó en sus redes sociales, la artista sorprendió a sus seguidores al revelar que el atacante fue el primer futbolista que aceptó estar en su videoclip Dai Dai. A su vez, mandó un mensaje de agradecimiento al jugador.

"Estamos yendo al partido de Francia vs Marruecos, estoy muy emocionada", dijo Shakira desde su auto este jueves pasado. "Un hecho gracioso: ¿Sabían que Kylian Mbappé fue el primer jugador en aceptar participar de mi video Dai Dai? Kylian, estoy por siempre agradecida contigo, muchas gracias", agradeció públicamente, dejando ver su buena relación.

Mientras se disputaba el enfrentamiento entre Francia y Marruecos, las cámaras del Gillette Stadium captaron a Shakira junto a sus hijos Milán y Sasha viendo el partido desde uno de los palcos preferenciales.

Desde el comienzo del Mundial 2026 que Shakira se convirtió en una de las figuras internacionales más involucradas. No solo siendo la voz de la canción oficial de FIFA, sino que asistiendo a múltiples partidos y compartiendo su reacción viendo otros durante su ajetreada gira por América del Norte.

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