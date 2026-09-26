Franco Colapinto protagonizó uno de los momentos más tensos del Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino intentó avanzar por el interior, perdió el control durante la frenada y terminó provocando un accidente que involucró a Pierre Gasly y también a Lando Norris. Los tres terminaron fuera de carrera y, tras el impacto, quedaron expuestas la bronca del francés, las disculpas del piloto argentino y el fuerte reclamo del británico.

Gasly no ocultó su frustración apenas ocurrió el incidente. El francés marchaba séptimo y tenía una buena oportunidad para cerrar una carrera con puntos importantes para Alpine, pero el choque con su compañero terminó con sus aspiraciones.

“Dios mío. No lo puedo creer. Tantos puntos que se acaban de ir”, expresó Gasly por la radio del equipo, visiblemente molesto por una situación que dejó a los dos Alpine fuera de competencia.

Del otro lado, Colapinto reconoció inmediatamente su responsabilidad. El piloto argentino entendió que había cometido un error en la maniobra y no tardó en pedir disculpas al equipo y a su compañero.

“Perdón a todo el equipo y a Pierre. Estoy realmente apenado por eso”, manifestó Colapinto mientras la carrera todavía estaba en desarrollo.

Minutos después, ya con el abandono consumado y con tiempo para explicar qué había sucedido, el argentino volvió sobre la maniobra y detalló el momento en el que perdió el control de su Alpine.

“Bloqueé cuando empecé a frenar y después tuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer”, explicó Colapinto, quien asumió que se trató de una equivocación propia.

El argentino fue todavía más contundente al analizar las consecuencias que tuvo el incidente para Alpine: “Fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los autos… Un día complicado”.

El accidente no solamente tuvo consecuencias para la escudería francesa. La situación también involucró a Lando Norris, quien quedó atrapado en el incidente y terminó viendo cómo una carrera que podía darle puntos importantes se transformaba en un abandono.

La tensión se hizo evidente después del choque, con Norris también dejando un fuerte pedido ante lo sucedido. El británico quedó en medio de una maniobra que comenzó con el intento de Colapinto de superar a Gasly y que terminó alterando por completo la carrera.

Para Alpine, el resultado fue especialmente duro: los dos autos quedaron fuera de competencia cuando ambos estaban dentro de la zona de puntos. Colapinto había largado noveno y se mantenía en el top 10, mientras Gasly había logrado avanzar hasta la séptima posición.

El Gran Premio de Azerbaiyán terminó así con una sensación amarga para el equipo francés. Y Colapinto, lejos de esquivar lo sucedido, asumió el error apenas bajó el ritmo de su auto y dejó una frase que resumió su estado de ánimo después del accidente: “Un día complicado”.