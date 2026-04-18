Empate agónico del Atlético y definición abierta en tiempo extra

La final de la Copa del Rey no da respiro y tendrá tiempo extra. Atlético de Madrid lo empató 2-2 sobre el cierre gracias a una gran definición de Julián Álvarez y llevó el partido al alargue ante una Real Sociedad que había estado a minutos de consagrarse. En Sevilla, el desenlace sigue abierto en un duelo cargado de tensión, emociones y dramatismo.

Oyarzabal no falló desde los doce pasos: remate firme y preciso para poner el 2-1 antes del descanso.

Real Sociedad sorprendió desde el saque inicial y marcó antes del minuto de juego con Ander Barrenetxea, en un gol relámpago que rompió todos los esquemas.

Pero el Atlético de Madrid no tardó en reaccionar: Ademola Lookman apareció a los 19 minutos con un remate preciso para poner el 1-1 y devolver todo a foja cero.

El arranque fue una verdadera ráfaga de emociones, con dos equipos que no especulan y que juegan la final como tal: intensa, disputada y con situaciones en ambos arcos. El empate refleja lo que se ve en cancha: paridad absoluta y la sensación de que cualquiera puede quedarse con el trofeo.

El equipo de Diego Simeone llegó a esta final con la confianza en alto tras eliminar al Barcelona en una semifinal inolvidable y con varios argentinos como protagonistas dentro del once. En La Liga, ya sin chances de pelear el título, apunta todos sus cañones a este trofeo.

Del otro lado, la Real Sociedad quiere volver a gritar campeón seis años después de su última Copa del Rey. El conjunto vasco dejó en el camino a su clásico rival, el Athletic Club, y sueña con dar el golpe ante uno de los grandes de España.

Formaciones

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Marc Pubill, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Real Sociedad: Unai Marrero; Jon Aramburu, Duje Caleta Car, Joan Martín, Sergio Gómez; Gonçalo Guedes, Beñat Turrientes, Carlos Soler, Ander Barrenetxea; Luka Sucic y Mikel Oyarzabal. DT: Pellegrino Matarazzo.

Con un inicio a puro gol y una intensidad que no da respiro, la final ya promete quedar en la memoria. Y esto recién empieza.