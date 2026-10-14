El histórico look de Carlos Valderrama quedó atrás, al menos por un tiempo. El exfutbolista colombiano sorprendió a sus seguidores con una transformación inesperada: después de medio siglo con su emblemática cabellera, decidió raparse por completo y mostrar una imagen que pocos imaginaban.

La encargada de llevar adelante el cambio fue su esposa, Elvira Redondo, quien protagonizó junto al ídolo una publicación que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. "Mi gente! Hoy es el día", anunció el exjugador al compartir el video que registró el momento en el que se despidió de sus característicos rulos rubios.

Antes de comenzar con el corte, la pareja intercambió algunas palabras sobre la decisión. "Ya mi mono está listo para quitarse la melena. Imagina cuando los nietos te vean con el pelo rapada", expresó Redondo en la grabación, mientras se preparaba para transformar por completo la apariencia de su marido.

El procedimiento tuvo dos etapas: primero, retiraron los rulos que durante décadas fueron parte de su identidad visual y, después, llegó el momento de pasar la rasuradora. El resultado fue un Valderrama completamente rapado, una imagen que contrastó de manera contundente con la que el público tiene presente desde sus años como estrella del fútbol.

La reacción de los usuarios no tardó en llegar. El video acumuló repercusión y generó sorpresa entre los fanáticos, acostumbrados a identificar al colombiano por su inconfundible afro. Al finalizar la transformación, el propio protagonista celebró el resultado con una frase contundente: "¡El calvo Valderrama!".

Sin embargo, la decisión no surgió de la nada. Días antes, el exmediocampista había publicado otra grabación en la que se lo veía frente al espejo, tocándose el cabello y observando su reflejo. En ese momento, al dirigirse a su esposa, dejó una señal de lo que estaba por suceder: "creo que llegó el momento".

El increíble cambio del Pibe Valderrama

Esta no es la primera ocasión en la que el Pibe Valderrama modifica radicalmente su apariencia. En 2019, participó de una campaña publicitaria para la que se alisó el cabello y dejó atrás temporalmente sus rulos. Aquella transformación también se volvió viral, aunque en pocos días recuperó su estilo habitual.

Ahora, el cambio fue mucho más drástico y la vuelta a su imagen tradicional no será inmediata. Con el cabello rapado al ras, el ídolo colombiano deberá esperar varios meses para recuperar su histórica melena rubia, un sello personal que trascendió las canchas y se convirtió en una de las características más reconocibles de su figura pública.