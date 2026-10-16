El exbasquetbolista Andrés “Chapu” Nocioni vivió un momento de tensión durante una salida de pesca en el río Paraná. El martes por la noche, la lancha en la que navegaba junto a otras dos personas protagonizó una colisión con una embarcación de la Prefectura Naval Argentina, frente a la localidad correntina de Itatí, en las cercanías de la Isla Gato.

El episodio se produjo mientras el exintegrante de la Generación Dorada del básquet argentino disfrutaba de una de sus actividades favoritas. La embarcación particular en la que viajaba chocó contra una lancha de la fuerza federal que realizaba tareas preventivas en la zona. Las circunstancias que desencadenaron el impacto todavía son materia de investigación.

Tras el accidente, los cinco ocupantes de ambas embarcaciones recibieron asistencia y fueron trasladados al hospital de Itatí para someterse a controles médicos. Pese a la preocupación inicial que generó el episodio, las primeras informaciones indicaron que ninguno de los involucrados sufrió heridas de gravedad.

Una vez que la noticia comenzó a circular, Nocioni decidió comunicarse directamente con sus seguidores a través de las redes sociales. Con un mensaje que buscó despejar las dudas sobre su estado de salud, el exdeportista confirmó que se encontraba bien y agradeció las muestras de preocupación que recibió después de conocerse el accidente.

“Por suerte, no fue nada grave. Gracias por los mensajes y por preocuparse. ¡Sigo pescando!”, expresó el Chapu Nocioni, en una publicación que rápidamente despertó reacciones de alivio entre quienes siguen su vida después del retiro del básquet profesional.

La respuesta también dejó en evidencia que el susto no modificó su vínculo con la pesca, una pasión que mantiene desde hace años. El exintegrante de la selección argentina suele compartir imágenes y videos de sus jornadas junto al río, muchas veces en compañía de amigos, y convirtió estas escapadas en una de sus actividades habituales fuera de las canchas.

¿Qué le pasó al Chapu Nocioni?

Otro dato que trascendió después de la colisión estuvo relacionado con los controles realizados a las personas involucradas. Según la información conocida, las pruebas de alcoholemia dieron resultado negativo, con registros de 0,00 gramos de alcohol en sangre. Ese resultado, sin embargo, no permite establecer por sí solo cómo se produjo el choque entre las dos embarcaciones.

Por el momento, las causas del accidente ocurrido en el río Paraná no fueron esclarecidas públicamente. Tampoco se difundió un informe oficial de la Prefectura Naval Argentina que detalle la secuencia del impacto. Mientras se aguardan precisiones sobre lo sucedido, el mensaje de Nocioni llevó tranquilidad a sus seguidores: el histórico campeón olímpico atravesó un susto durante su salida de pesca, pero no sufrió consecuencias físicas de gravedad.