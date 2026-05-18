La clasificación de Belgrano a la final del Torneo Apertura 2026 desató una verdadera revolución en Córdoba. Después de eliminar a Argentinos Juniors en un cierre dramático en La Paternal, el conjunto cordobés ahora tendrá enfrente a nada menos que River Plate, dirigido por Eduardo Coudet. Y quien empezó a jugar el partido mucho antes del pitazo inicial fue Luis Fabián Artime.

El presidente del club cordobés habló tras el triunfo en el estadio Diego Armando Maradona y dejó una declaración que rápidamente explotó en redes sociales. Consultado por el histórico antecedente de 2011, el “Luifa” recordó el descenso millonario sin vueltas: “Los mandamos a la B y nosotros ascendimos, eso ya pasó. Ahora hay que hacer historia este domingo 24”, expresó en una entrevista con Olé.

La frase no tardó en viralizarse entre los hinchas de Belgrano y también entre los fanáticos de River, que reaccionaron con todo tipo de comentarios. La rivalidad entre ambos clubes quedó marcada para siempre luego de la Promoción de 2011, cuando el equipo cordobés condenó al conjunto de Núñez al único descenso de su historia.

Pero Artime no solo habló del pasado. También le puso un condimento especial a la definición que se disputará en Córdoba. El mandatario destacó que la final coincidirá con una fecha muy simbólica para el pueblo pirata: “Es el cumpleaños del Potro Rodrigo, nada más”, lanzó, en referencia al legendario cantante cuartetero y reconocido hincha del club de Alberdi.

Además, el exdelantero fue consultado sobre la posibilidad de otorgarle un premio económico especial al plantel si logra quedarse con el campeonato. Fiel a su estilo, eligió una respuesta cargada de mística futbolera: “¿Qué me van a pedir? Están a un paso de la gloria. La gloria no tiene precio”, afirmó durante una charla con Paso a Paso en TyC Sports.

En otra entrevista brindada a DSports Radio, Luis Fabián Artime volvió a referirse a la magnitud del rival y evitó quedarse únicamente con el recuerdo del descenso de 2011. “Es especial jugar contra uno de los equipos más grandes del mundo. River, Boca, jugar contra eso es lo más lindo que hay. Después del 2011 ya pasó, esto es el domingo”, remarcó.

El presidente de Belgrano cruzó a River

El presidente también destacó el fuerte sentido de pertenencia que, según él, atraviesa hoy a toda la institución. “Tenemos un presidente hincha de Belgrano, un entrenador como Juanca Olave que ama el club, jugadores identificados y una estructura con muchísimo sentimiento”, señaló con orgullo sobre el presente del equipo cordobés.

Por último, Artime recordó el duro camino que debió atravesar el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski para alcanzar la final del Apertura. Belgrano dejó en el camino a Talleres, luego a Unión y finalmente a Argentinos Juniors, consolidando una campaña que ilusiona a todo Córdoba con volver a tocar la gloria ante un rival histórico como River Plate.