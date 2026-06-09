A pocos días del inicio del Mundial 2026, la selección de Argelia ya se encuentra instalada en Estados Unidos para afrontar la fase de grupos. El equipo africano debutará nada menos que frente a la Selección Argentina, vigente campeona del mundo, y una de sus principales promesas decidió encender la previa con una declaración que rápidamente generó repercusión.

El protagonista fue Ibrahim Maza, mediocampista de apenas 20 años que actualmente milita en el Bayer Leverkusen. Tras la llegada de la delegación argelina a Kansas City, el joven futbolista dialogó con la prensa y dejó una frase desafiante dirigida a Lionel Messi y al conjunto albiceleste.

“Le ganaremos a Messi, si Dios quiere. Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante”, expresó Ibrahim Maza, convencido de que su equipo puede dar el golpe en el debut. Sus palabras no tardaron en viralizarse entre los fanáticos de ambos seleccionados.

Un jugador argelino arremetió contra Messi

Lejos de bajar el tono, el volante volvió a referirse al compromiso y remarcó la dificultad que implica enfrentar al campeón del mundo. “Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido, jugar con cabeza y ver qué pasa. Si Dios quiere lo haremos bien y le ganaremos a Messi”, insistió el futbolista, que aparece como una de las grandes apuestas de Argelia para esta Copa del Mundo.

Mientras tanto, la delegación africana completó su traslado hacia la Universidad de Kansas, lugar elegido como centro de entrenamiento y concentración durante el torneo. La llegada estuvo marcada por una intensa lluvia, aunque eso no impidió que decenas de simpatizantes se acercaran para recibir al plantel con banderas y cánticos.

Otro de los que habló sobre el esperado cruce fue Riyad Mahrez, capitán y máxima referencia del seleccionado. El experimentado atacante optó por un discurso más moderado y evitó entrar en provocaciones antes del partido frente a la Argentina.

Un jugador argelino arremetió contra Messi

“Lo afrontaremos como a cualquier otro partido. Todavía tenemos una semana para prepararnos adecuadamente, pero ya estamos listos”, señaló Riyad Mahrez. Además, agregó: “Trataremos de hacerlo de la mejor manera para que en nuestro país estén orgullosos”, destacando la responsabilidad que siente el grupo de representar a toda una nación.

El encuentro entre Argentina y Argelia se disputará el próximo 16 de junio y marcará el inicio del Grupo C. Luego, los africanos se medirán ante Jordania y Austria con la ilusión de avanzar a los octavos de final. Sin embargo, antes deberán superar el desafío más exigente: intentar frenar a Lionel Messi y a una selección que llega nuevamente como una de las grandes candidatas al título.