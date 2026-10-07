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SEMIFINALES

Piero Maza vuelve a cruzarse con Boca: será el árbitro ante Vasco da Gama

La Conmebol confirmó la terna arbitral para el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El chileno volverá a dirigir al Xeneize después de haber estado en la eliminación ante Alianza Lima.

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Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Miércoles, 07 de octubre de 2026 a las 20:51
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El árbitro chileno fue designado por la Conmebol para el primer partido de la serie en La Bombonera.

Boca ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en el primer capítulo de una serie que tendrá a La Bombonera como escenario. La Conmebol confirmó que el chileno Piero Maza será el árbitro del duelo entre el Xeneize y Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

La designación no pasó inadvertida para los hinchas de Boca. Maza es un viejo conocido del club y su nombre está asociado a uno de los golpes más recientes que sufrió el equipo en el plano internacional.

Maza y un recuerdo por grato para el Xeneize

El antecedente que aparece inmediatamente es el de la serie preliminar de la Copa Libertadores 2025 frente a Alianza Lima. Maza estuvo al frente del partido de vuelta, que terminó con la eliminación de Boca por penales después de una definición marcada por el cambio de arquero: Agustín Marchesín dejó la cancha y Leandro Brey asumió la responsabilidad bajo los tres palos.

Ahora, el chileno volverá a pisar La Bombonera para dirigir un partido de máxima exigencia. Será su tercera participación con Boca en esta edición de la Sudamericana, ya que también arbitró los encuentros de ida de los octavos de final ante Recoleta y de los cuartos frente a São Paulo.

La particularidad de la designación es que la terna será completamente chilena. Junto a Maza estarán José Retamal y Carlos Poblete como asistentes, mientras que Mathías Riquelme será el cuarto árbitro.

En el VAR estará José Cabrero, acompañado por Juan Serrano como AVAR y Juan Sepúlveda como AVAR 2.

Con la designación arbitral confirmada, Boca y Vasco da Gama ya tienen todo listo para abrir una serie que tendrá su primer capítulo en territorio xeneize. La historia comenzará en una Bombonera que, además del desafío futbolístico, volverá a encontrarse con un árbitro que trae consigo un recuerdo que los hinchas todavía tienen fresco.

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