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Una Leyenda en el Club Santafesino

Pilar Geijo dictó una clínica de natación en aguas abiertas en Neuquén

La nadadora argentina, cinco veces campeona mundial de la especialidad, encabezó una jornada de formación teórica y práctica en el club ribereño

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 12 de octubre de 2026 a las 00:38
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Pilar Geijo brindó una clínica de natación en aguas abiertas

La nadadora argentina Pilar Geijo llegó a Neuquén y este domingo brindó una clínica de natación en aguas abiertas, que estuvo destinada a quienes buscan aprender y perfeccionar sus técnicas en esta modalidad.

La oriunda de Capital Federal que se coronó cinco veces campeona mundial de aguas abiertas, compartió sus conocimientos y experiencia en una jornada que combinó contenidos teóricos y prácticos. La propuesta abordó aspectos generales y técnicos de esta especialidad deportiva.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de Club Santafesino, ubicado en Río Negro 2170, en la ciudad de Neuquén capital y ofreció un espacio de aprendizaje e intercambio con una referente de la natación argentina.

 

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