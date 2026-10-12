La nadadora argentina Pilar Geijo llegó a Neuquén y este domingo brindó una clínica de natación en aguas abiertas, que estuvo destinada a quienes buscan aprender y perfeccionar sus técnicas en esta modalidad.

La oriunda de Capital Federal que se coronó cinco veces campeona mundial de aguas abiertas, compartió sus conocimientos y experiencia en una jornada que combinó contenidos teóricos y prácticos. La propuesta abordó aspectos generales y técnicos de esta especialidad deportiva.

La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de Club Santafesino, ubicado en Río Negro 2170, en la ciudad de Neuquén capital y ofreció un espacio de aprendizaje e intercambio con una referente de la natación argentina.