Estudiantes de La Plata finalmente no tendrá que mudarse de casa para afrontar uno de los partidos más importantes de su temporada. Luego de varios días de incertidumbre por la capacidad del estadio UNO, el Pincha llegó a un acuerdo con Flamengo y, de no mediar imprevistos, será local ante el conjunto brasileño por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

La principal preocupación pasaba por las condiciones que debía cumplir el estadio para albergar el encuentro. El UNO tiene capacidad para recibir alrededor de 32 mil personas, pero no podía garantizar inicialmente las 4.000 localidades para los hinchas visitantes que exige la Conmebol. Esa situación había abierto la posibilidad de que Estudiantes tuviera que buscar otro escenario para enfrentar al Mengao.

Sin embargo, las dirigencias de ambos clubes avanzaron durante las últimas horas en una alternativa para redistribuir los sectores del estadio y permitir que el encuentro se dispute en La Plata. Así, el Pincha podrá jugar ante su gente una semifinal que tiene un condimento especial: enfrente estará Flamengo, uno de los equipos más importantes del continente.

Cuándo serán los partidos entre Estudiantes y Flamengo por Copa Libertadores

De acuerdo con el calendario establecido por la Conmebol, el primer capítulo de la serie se disputará el jueves 15 de octubre desde las 21.30 en Argentina, con UNO como escenario a falta de la confirmación definitiva. Una semana después llegará la revancha, el jueves 22 de octubre, también a las 21.30, pero esta vez en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

Para Estudiantes, quedarse en casa representa mucho más que una cuestión logística. El equipo tendrá la posibilidad de disputar una semifinal de Libertadores junto a su gente y en un estadio que ya vivió grandes noches internacionales. El objetivo será dar el primer paso en La Plata antes de viajar a Brasil para definir la serie.

Del otro lado del cuadro también habrá un duelo brasileño. Fluminense y Palmeiras se enfrentarán en la otra semifinal: la ida será el miércoles 14 de octubre en Río de Janeiro, mientras que la revancha se jugará el 21 de octubre en San Pablo. Los dos ganadores se encontrarán en la gran final.

La definición de la Copa Libertadores está prevista para el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. Mientras tanto, Estudiantes ya tiene prácticamente confirmado el escenario para su gran noche: UNO, su casa, será testigo del primer choque ante Flamengo en busca de otra final continental y de seguir alimentando una historia internacional que ya tiene cuatro Libertadores en sus vitrinas.