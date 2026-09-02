París volvió a quedar sacudida por un caso que mezcla dinero, celebridades y una organización criminal que operaba en las sombras. Lo que comenzó como la investigación de un robo a una relojería terminó destapando un inquietante plan que tenía en la mira a algunas de las personalidades más famosas de Francia. Entre ellas, una de las mayores estrellas del deporte mundial: Kylian Mbappé.

La Policía francesa imputó a Clément L., un joven de apenas 18 años señalado como el líder de una banda dedicada a robos, asaltos y secuestros. Según los investigadores, la organización no solo ejecutó diversos golpes entre abril y agosto de este año, sino que además elaboraba listas detalladas con posibles futuras víctimas.

Y en esa nómina apareció un nombre que encendió todas las alarmas: el del delantero francés, considerado por los delincuentes como un “objetivo altamente rico”.

Una lista secreta y un hallazgo escalofriante

La investigación tomó un giro inesperado luego de un asalto a una relojería ocurrido el 4 de mayo en Neuilly-sur-Seine, una de las zonas más exclusivas y adineradas de París.

Dos hombres armados irrumpieron en el local y escaparon con once relojes valuados en unos 150 mil euros. Sin embargo, uno de los sospechosos fue detenido poco después tras protagonizar un accidente de tránsito mientras intentaba huir.

Lo que parecía un robo más se convirtió en la punta del iceberg.

Al analizar el teléfono celular del detenido, los investigadores descubrieron una lista con 26 direcciones pertenecientes a futbolistas, cantantes y celebridades. Según la pesquisa, todos habían sido seleccionados como posibles objetivos para futuros golpes de la organización.

Entre ellos figuraba Mbappé.

El futbolista más buscado por la banda

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el atacante francés aparecía como uno de los blancos más atractivos debido a su patrimonio económico y a su notoriedad pública.

La organización habría estudiado movimientos, domicilios y rutinas de potenciales víctimas con la intención de actuar cuando se presentara la oportunidad adecuada.

Los investigadores sostienen que el plan contemplaba asaltos de alto impacto e incluso secuestros, una hipótesis que elevó la gravedad de la causa y aceleró las detenciones.

Un líder tras las rejas... que seguía dando órdenes

Uno de los aspectos más sorprendentes del caso es que Clément L. continuaba dirigiendo operaciones criminales incluso desde prisión.

Las autoridades determinaron que el joven seguía manteniendo influencia sobre la organización a pesar de encontrarse alojado en el centro penitenciario de Villepinte por otros delitos.

Ante ese escenario, la Justicia decidió mantenerlo en prisión preventiva y en aislamiento total para evitar cualquier tipo de comunicación con el exterior mientras avanza la investigación.

Su historial tampoco pasó inadvertido: acumulaba antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico, robos violentos y otras causas judiciales.

La aparición del nombre de Mbappé convirtió el caso en una noticia de alcance internacional. El capitán de la selección francesa y una de las figuras más importantes del fútbol mundial figuraba en una lista elaborada por una organización acusada de planificar secuestros y asaltos contra personas de alto perfil económico.

Mientras la investigación sigue abierta y las autoridades intentan determinar el alcance real de la banda, una certeza quedó instalada en Francia: detrás de un simple robo se escondía una estructura criminal mucho más ambiciosa y peligrosa de lo que cualquiera imaginaba.