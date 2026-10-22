La carrera por convertirse en una de las sedes argentinas del Mundial 2030 sumó un nuevo capítulo y La Plata hizo una declaración que promete generar repercusiones en el fútbol nacional. Mientras el Monumental de River aparece en escena y Rosario Central impulsa la candidatura del Gigante de Arroyito, desde la capital bonaerense aseguraron que el Estadio Único Diego Armando Maradona también tendrá su lugar en la próxima Copa del Mundo.

“Este estadio va a ser sede del Mundial 2030”, afirmó Fernando Islas Casares, director del escenario platense, durante una recorrida junto al intendente Julio Alak, quien compartió en sus redes sociales imágenes de los avances de las obras de remodelación.

La frase no pasó inadvertida. En medio de las versiones y las postulaciones que comienzan a instalarse de cara a la cita mundialista, La Plata dejó en claro que pretende meterse de lleno en la discusión y recuperar el protagonismo que supo tener como una de las grandes plazas deportivas del país.

Por ahora, las declaraciones de las autoridades platenses representan una firme apuesta por la candidatura del estadio, pero no constituyen una confirmación oficial de FIFA sobre su designación como sede del Mundial 2030.

Las obras que buscan poner al estadio a la altura de un Mundial

El proyecto de renovación del Diego Armando Maradona contempla una serie de trabajos destinados a modernizar sus instalaciones y mejorar las condiciones para recibir grandes acontecimientos deportivos.

Según explicó Islas Casares, las tareas registraban un avance del 25%. Entre las principales intervenciones se encuentran la reparación del techo, la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED, el recambio integral de las butacas y la renovación del campo de juego con césped de máxima calidad.

La iniciativa cuenta con el respaldo económico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyo acompañamiento fue reconocido públicamente por las autoridades de la ciudad.

Alak también destacó la magnitud del proyecto y la transformación que buscan alcanzar con los trabajos. “Es un estadio digno de una selección campeona del mundo”, sostuvo el intendente, quien además aseguró que el escenario platense se convertirá en uno de los mejores de Argentina y Sudamérica.

La reinauguración está prevista para fines de noviembre, con un amistoso entre la Selección argentina femenina y Alemania, una cita que podría marcar el regreso del fútbol internacional al estadio después de las obras.

Un estadio con antecedentes mundialistas

La aspiración de La Plata no parte de cero. El escenario ya fue sede de la Copa América 2011 y del Mundial Sub 20 de 2023, dos antecedentes que refuerzan su experiencia en la organización de competencias internacionales.

Además, en 2023 recibió la visita de representantes de la FIFA que inspeccionaron sus instalaciones, en un contexto en el que la ciudad buscaba consolidarse como una alternativa para futuros compromisos de relevancia.

A eso se suma el vínculo institucional con la AFA, que había firmado un convenio para que el estadio se convirtiera en la casa de la Selección argentina y adoptara el nombre de “Tricampeones del mundo”.

Con esos antecedentes y una remodelación en marcha, la capital bonaerense busca posicionarse en el mapa de la próxima Copa del Mundo. La ambición está planteada y las obras son parte de esa estrategia, aunque la definición oficial de las sedes deberá llegar por los canales correspondientes.

Monumental, Rosario y La Plata: una disputa que suma protagonistas

La discusión sobre los escenarios que recibirán los partidos del Mundial 2030 comenzó a ganar temperatura. El Monumental de River aparece como una de las principales alternativas y Rosario Central ya manifestó su intención de postular el Gigante de Arroyito.

Ahora, La Plata levantó la voz y puso sobre la mesa la renovación de su estadio como argumento para competir por un lugar.

La Copa del Mundo de 2030 tendrá una organización especial: España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones principales, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán partidos conmemorativos por el centenario del primer Mundial, disputado en 1930.

En ese escenario, cada candidatura busca reunir argumentos deportivos, infraestructura y capacidad organizativa para ser considerada.

La frase de Islas Casares instaló el mensaje de La Plata: el Estadio Único quiere estar en el Mundial. El desafío será transformar esa ambición en una designación oficial y lograr que la ciudad de las diagonales vuelva a ocupar un lugar destacado en una de las citas más importantes del fútbol mundial.