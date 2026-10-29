Buscando meterse en el duelo definitivo, Platense se metió en la final de la Copa Argentina 2026 al superar por penales a Atlético Tucumán. El Decano se puso en ventaja gracias al tanto de Renzo Tesuri, pero Nicolás Retamar empató y llevó la historia a la definición desde los doce pasos, donde Juan Pablo Cozzani atajó un disparo clave y Guido Mainero mandó a los de Vicente López a la final, en la que esperan por el vencedor del cruce entre Boca y Banfield.

Los penales fueron de Platense

En una definición a pura tensión, Alexis Canelo arrancó ejecutando para Atlético Tucumán y engañó a Cozzani, mientras que el primer penal de Platense también fue adentro, muy bien pateado por Agustín Lagos. El Decano volvió a ponerse arriba, primero gracias a Rodrigo Granillo y más tarde con un bombazo de Clever Ferreira, del otro lado el Calamar restableció la paridad por intermedio de Franco Zapiola y Bruno Sepúlveda, dos que entraron desde el banco y cumplieron.

Ya entrando en los momentos cúlmines, nuevamente hubo aciertos de ambos lados: los tucumanos metieron el cuarto por intermedio de Lautaro Godoy, mientras que Ignacio Vázquez puso el 4-4. Llegó entonces el tiro de Gabriel Compagnucci, que anunció mucho su tiro y le permitió a Cozzani atajar el único penal fallado de la noche salteña. Del lado de Platense, el encargado fue uno que sabe de goles pesados: Guido Mainero no falló, y nuevamente le dio una primera vez al Calamar: debutará en un duelo decisivo de Copa Argentina.

Atlético Tucumán 1-1 Platense, los goles

Entrada la parte final del primer tiempo llegó la jugada que abrió la cuenta. Nicolás Laméndola habilitó por izquierda a Juan Infante, que llegó al fondo y sacó un centro al segundo palo a la posición de un Tesuri que, tras controlar, sacó un bombazo de derecha que se convirtió en el 1-0 tucumano.

En el complemento, la igualdad apareció por intermedio de la pelota quieta. Un córner desde la izquierda de Tomás Silva cayó al punto penal y Retamar, ganando en las alturas, metió un gran cabezazo al palo izquierdo de Luis Ingolotti que vulneró al arquero para transformarse en el 1-1 de Platense.

El abrazo entre Palermo y Falcioni

Los entrenadores, que compartieron en Boca el tramo final de la carrera del Titán, se reencontraron en el Padre Martearena de Salta antes de que comience la semifinal entre sus equipos y se dieron un afectuoso saludo. Falcioni fue el técnico con el que Palermo le dijo adiós al fútbol, ya que se retiró a mediados de 2011, tras los primeros seis meses del Pelusa en el banco azul y oro.

Formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Juan Infante; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios; Bautista Merlini, Juan Gauto, Kevin Retamar; Gonzalo Lencina. DT: Martín Palermo.

TV: TyC Sports y TyC Sports Play.

Estadio: Padre Martearena, Salta.

Árbitro: Sebastián Zunino.