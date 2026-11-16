Después de eliminar a Atlético Tucumán y clasificarse a la final de la Copa Argentina 2026, Platense sabe que jugará con Boca Juniors, que superó 3 a 0 a Banfield en Mendoza. Sin embargo, a diferencia de lo que se especulaba, la victoria del Xeneize no le garantizó al equipo de Martín Palermo su participación en la Copa Libertadores 2027.

La confusión surge por la clasificación que el Xeneize ya consiguió a través de la tabla anual, en la que terminó primero. A pesar de que los conducidos por Rodolfo Arruabarrena avanzaron a la definición de la Copa Argentina, Platense no obtuvo automáticamente el boleto continental por ser el otro finalista. El reglamento establece que la plaza destinada al campeón de la Copa Argentina es intransferible respecto a la tabla anual, por lo que no pasa al subcampeón en caso de que el ganador ya tenga asegurada su participación.

En ese escenario, si Boca conquista únicamente la Copa Argentina 2026, accederá a la Libertadores 2027 por ese título y dejará libre el lugar que había obtenido mediante la tabla anual. Ese cupo se redistribuirá entre los equipos mejor ubicados en la clasificación general, sin beneficiar directamente a Platense por su condición de finalista.

AFA confirmó que el cupo de CopaArgentina 2026, en caso de que Boca sea campeón, no irá para Platense sino para Independiente Rivadavia quedó cuarto en la anual

Qué necesita Platense para clasificarse a la Copa Libertadores 2027

La situación cambiará si Boca consigue otro título. Si el Xeneize gana la Copa Sudamericana o el Torneo Clausura, además de la Copa Argentina, Platense sí podría asegurarse su participación en la Libertadores como finalista del certamen federal, debido a la superposición de las vías de clasificación.

Por eso, en Vicente López necesitarán seguir de cerca la final de la Copa Sudamericana, que el conjunto de la Ribera disputará el próximo sábado ante Atlético Mineiro, y su participación en los playoffs del Clausura.

Si Boca no conquista ninguno de esos otros dos títulos, Platense deberá ganar la final de la Copa Argentina para clasificarse a la Libertadores 2027. De esta manera, el Calamar todavía depende de una combinación de resultados para regresar al máximo torneo continental, después de haber disputado la edición de 2026.