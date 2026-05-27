Platense visitará este miércoles a Corinthians de Brasil, por la sexta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, en busca de un resultado que le permita conseguir una histórica clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de América.

El calamar depende de sí mismo para clasificar

El encuentro, que está programado para las 21:30, se disputará en el Neo Química Arena, se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera y en el VAR estará su compatriota Reyes Soto.

Platense llega a este enfrentamiento con la ilusión al máximo, ya que marcha segundo en este grupo con siete puntos y con muy buenas chances de avanzar a los octavos de final.

Un triunfo le aseguraría el boleto en la próxima instancia, mientras que en caso de empatar ya comenzaría a depender del resultado entre Peñarol de Uruguay e Independiente Santa Fe de Colombia.