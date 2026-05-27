La derrota en la final frente a Belgrano dejó mucho más que un título perdido: expuso falencias futbolísticas, un plantel golpeado y la necesidad urgente de reconstruir un equipo que nunca terminó de hacer pie durante el semestre. Y mientras las críticas todavía sobrevuelan Núñez, la dirigencia ya empezó a mover las primeras fichas pensando en lo que viene.

Qué busca Chacho Coudet en el mercado de pases

Será un mercado distinto para el Millonario. Eduardo Coudet tendrá la posibilidad de empezar a moldear un plantel propio, algo que no había sucedido desde su llegada al club. El Chacho había asumido en medio del caos, tomando las riendas de un equipo armado en gran parte durante el segundo ciclo de Marcelo Gallardo, una etapa que terminó muy lejos de las expectativas y con una salida marcada por los malos resultados.

Habrá una renovación profunda en River

Y uno de los nombres que empezó a sonar con fuerza para reforzar una de las zonas más castigadas del equipo es el de Zaid Romero. El marcador central zurdo aparece como una de las alternativas que más seducen al cuerpo técnico, al punto que ya comenzaron las primeras conversaciones para intentar avanzar en su contratación.

La defensa fue uno de los grandes dolores de cabeza del semestre. Entre bajos rendimientos, errores individuales y una alarmante fragilidad en los partidos importantes, River quedó demasiadas veces expuesto en el fondo. La final ante Belgrano terminó siendo una síntesis perfecta de un problema que se repitió durante gran parte de la temporada.

En ese contexto, Romero encaja en el perfil que busca el Chacho: presencia física, altura, agresividad en la marca y experiencia tanto en el fútbol argentino como en Europa. El defensor mendocino de 26 años viene de finalizar su préstamo en el Getafe de España y debe regresar al Brujas de Bélgica, club con el que tiene contrato vigente hasta 2028.

Formado en Huracán Las Heras y Godoy Cruz, el zaguero construyó una carrera que fue creciendo paso a paso. Pasó por Villa Dálmine, tuvo una experiencia en Liga de Quito y explotó futbolísticamente en Estudiantes de La Plata, donde se convirtió en una de las piezas más sólidas del fútbol argentino y levantó dos títulos.

Ahora, su nombre empieza a instalarse fuerte en Núñez, donde buscan jerarquía y soluciones inmediatas para una defensa que quedó bajo la lupa.

Otros tres nombres suenan fuerte en Núñez

Pero Romero no es el único. River ya activó negociaciones y sondeos por varios futbolistas pensando en un recambio importante. Nicolás Otamendi aparece como el gran golpe de experiencia, mientras que Mauro Arambarri y Agustín Canobbio también figuran entre los apuntados para reforzar distintas líneas del equipo.

Después de un semestre para el olvido, en Núñez saben que ya no alcanza solamente con nombres pesados o apellidos históricos. River necesita volver a competir, recuperar identidad y reconstruir un equipo capaz de volver a pelear en serio.