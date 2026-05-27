Otra vez el nombre de Claudio “Chiqui” Tapia quedó envuelto en un escándalo que sacude al fútbol argentino. El presidente de la AFA fue denunciado ante la Justicia por una presunta maniobra vinculada a la venta irregular de entradas de protocolo que la FIFA entrega exclusivamente a las delegaciones para compromisos institucionales e invitaciones oficiales durante el Mundial 2026.

La denuncia contra Tapia, a la Justificia federal

La causa ya comenzó a moverse en Comodoro Py y quedó en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Eduardo Taiano. La presentación fue realizada por el legislador porteño Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica-ARI), quien en los últimos años se transformó en uno de los principales denunciantes de la conducción de la AFA.

Según la denuncia, las entradas que debían utilizarse para protocolo habrían terminado siendo comercializadas a través de agencias de turismo deportivo vinculadas al entorno dirigencial del fútbol argentino. Los tickets, de acuerdo a los chats y audios difundidos en una investigación periodística, se ofrecían a valores cercanos a los 850 dólares cada uno.

La situación tomó todavía más temperatura luego de la aparición de audios comprometedores y conversaciones privadas que exponen supuestos arreglos entre intermediarios y agencias relacionadas al negocio. En uno de los registros difundidos, una persona identificada como Walter Rodríguez, titular de la agencia Somos Argentina, explica cómo se reservaban y entregaban los tickets.

“Quédate tranquila que yo te las guardo. Yo me encargo. Vos no las vas a perder”, se escucha en uno de los audios revelados.

Habría más personas de la AFA implicadas

La investigación también apunta sobre Fernando Isla Casares, director de Protocolo y Ceremonial de AFA, además del propio Rodríguez y otras personas ligadas al circuito de comercialización.

Uno de los puntos que más compromete a la conducción de la AFA es que las agencias mencionadas habían sido presentadas oficialmente como empresas autorizadas para organizar la logística de los viajes relacionados a la Selección argentina. Entre ellas aparecen Somos Argentina, Modo Vuela y Mundo Tour Sport.

En los chats incorporados a la denuncia, una empleada de la agencia explica incluso las modalidades de pago y el origen de las entradas. “Por ser sponsor oficial de AFA, AFA te da unas entradas por protocolo”, señala el mensaje que hoy forma parte del expediente judicial.

Por el momento, Tapia no fue imputado formalmente y la investigación recién comienza. Sin embargo, el nuevo expediente vuelve a golpear la imagen pública del presidente de la AFA, quien en los últimos años ya había quedado envuelto en distintas polémicas relacionadas con el manejo del fútbol argentino.

Mientras la Justicia avanza para determinar si existió una maniobra ilegal o un circuito paralelo de reventa, el caso ya abrió una nueva grieta alrededor de la conducción de la AFA. Y otra vez, el nombre de Chiqui Tapia aparece en el centro de la escena, rodeado de sospechas, audios filtrados y negocios que vuelven a dejar al fútbol argentino bajo una sombra incómoda.