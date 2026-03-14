Independiente superó en el cierre de la segunda fecha a Club Plottier por 76-60 y lidera en el arranque de la Conferencia Sur de la Liga Federal de Básquet, junto a Pérfora y Centro Español.

El Rojo, que llegaba de ganar el clásico semana pasada, no corrió sobresaltos en La Caldera, dominando de principio a fin al elenco que juega por primera vez el torneo Federal. Con un 24-9, el conjunto de García ya había marcado distancia, que estiró yendo al entre tiempo arriba 46-24.

En el complemento, la visita ajustó en ambos aros, y si bien achicó distancias y ganó los parciales, nunca pudo meterse en partido en el resultado, terminando el tercer periodo 59-42, y el cotejo 76-60.

El Rojo suma dos triunfo en el arranque de la competencia. Foto: Prensa Independiente

Drazen Sinigoj fue el goleador de la noche con 22 puntos, Joaquín Marcon 17, en el local. En la visita, Leandro Tapia el destacado con 19 unidades, mientras que Ángelo Sasso aportó 9.

La fecha 2 había iniciado el martes con la victoria 65-48 de Español sobre Petrolero, y el triunfo de Pérfora 86-75 ante Roca, ambos comparten cima junto al Rojo. El miércoles, Atlético Regina había ganado su primer juego ante Petrolero por 87-74.