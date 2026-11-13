Mauricio Pochettino vuelve a la Premier League. Después de varios años de experiencia en el fútbol europeo y de su paso por la selección de Estados Unidos, el entrenador argentino tendrá un nuevo desafío en Inglaterra, esta vez al frente de uno de los clubes más importantes y exigentes del mundo: Manchester United.

La salida de Michael Carrick abrió una vacante en el banco de Old Trafford y la dirigencia de los Diablos Rojos encontró en el técnico nacido en Murphy al elegido para encabezar una nueva etapa. El acuerdo contempla un vínculo hasta el verano europeo de 2029 y marcará el regreso de un entrenador que conoce muy bien las exigencias del campeonato inglés.

Pochettino finalizará sus compromisos pendientes con el seleccionado estadounidense durante esta fecha internacional antes de trasladarse a Manchester. Su primera presentación al frente del United está prevista para el 22 de noviembre, nada menos que ante Liverpool, en Anfield.

Será su cuarta experiencia como entrenador en la Premier League. Antes de llegar a uno de los gigantes de Inglaterra, dejó su huella en Southampton, Tottenham y Chelsea, tres etapas que le permitieron construir una trayectoria reconocida en el fútbol británico.

Southampton, Tottenham y Chelsea: el recorrido de Pochettino en Inglaterra

El primer capítulo comenzó en enero de 2013, cuando asumió la conducción del Southampton. Allí empezó a mostrar su propuesta futbolística, basada en la intensidad, la presión alta y el protagonismo de sus equipos.

En su primera temporada completa consiguió llevar al conjunto inglés hasta el octavo puesto de la Premier League, una de las mejores ubicaciones del club en aquella década. Dirigió 54 encuentros en el campeonato, con 19 victorias, 18 empates y 17 derrotas.

Su buen trabajo despertó el interés de Tottenham, que lo contrató en 2014 para iniciar un proyecto que terminaría siendo el más destacado de su carrera en Inglaterra.

Con los Spurs encontró continuidad, consolidó una identidad de juego y construyó uno de los equipos más competitivos del campeonato. Durante cinco temporadas consiguió ubicar al conjunto londinense entre los tres primeros de la Premier League en tres campañas consecutivas.

En la temporada 2015/16 terminó tercero, mientras que en la siguiente alcanzó el subcampeonato. Su mejor registro llegó en la edición 2016/17, cuando consiguió 86 puntos, producto de 26 victorias, ocho empates y apenas cuatro derrotas. Chelsea se quedó con el título, pero Tottenham fue uno de los grandes protagonistas de aquella temporada.

Además, condujo al equipo hasta la final de la Champions League 2018/19, donde cayó frente a Liverpool por 2-0. Aquella campaña europea terminó de consolidar su prestigio internacional.

Después de su salida de Tottenham en 2019, el argentino tuvo que esperar hasta 2023 para regresar al fútbol inglés. Su siguiente destino fue Chelsea, donde permaneció durante la temporada 2023/24.

En Stamford Bridge consiguió clasificar al equipo a la Conference League y alcanzar la final de la Copa de la Liga, aunque volvió a quedarse sin levantar un trofeo. En la definición, nuevamente Liverpool fue su verdugo, esta vez con un triunfo por 1-0.

Los números de Pochettino en la Premier League

Las estadísticas reflejan la dimensión de su recorrido por el fútbol inglés. Antes de asumir en Manchester United, Pochettino acumuló 294 partidos en la máxima categoría, con un balance de 150 victorias, 70 empates y 74 derrotas.

Su porcentaje de triunfos supera el 50%, una cifra que respalda su trayectoria en una de las ligas más competitivas del planeta.

Estos son sus registros en cada uno de los clubes que dirigió:

Southampton: 54 partidos, 19 victorias, 18 empates y 17 derrotas.

Tottenham: 202 partidos, 113 victorias, 43 empates y 46 derrotas.

Chelsea: 38 partidos, 18 victorias, 9 empates y 11 derrotas.

También consiguió un reconocimiento individual importante: fue elegido en cuatro oportunidades como mejor entrenador del mes de la Premier League, gracias a sus resultados y al rendimiento de sus equipos.

Una cuenta pendiente: ganar un título en Inglaterra

A pesar de sus grandes campañas, las finales disputadas y el reconocimiento conseguido, Pochettino tiene una materia pendiente en el fútbol inglés: todavía no pudo consagrarse campeón.

La final de la Champions League con Tottenham en 2019 y la definición de la Copa de la Liga con Chelsea en 2024 fueron sus oportunidades más importantes, pero en ambas ocasiones terminó celebrando el rival.

Ahora, Manchester United aparece como una nueva oportunidad para cambiar esa historia.

El desafío no será sencillo. Los Diablos Rojos atraviesan un presente deportivo complicado y necesitan recuperar protagonismo en una temporada que comenzó muy lejos de las expectativas. La salida de Carrick fue consecuencia de un arranque que dejó al equipo en la zona de descenso, con apenas una victoria en las primeras diez jornadas de la Premier League.

Pochettino llega con experiencia, conocimiento del campeonato y antecedentes que respaldan su elección. Su misión será recuperar la identidad futbolística de un gigante que lleva demasiado tiempo buscando estabilidad.

El argentino vuelve a Inglaterra, una liga donde supo competir, desarrollar futbolistas y llevar a sus equipos a instancias decisivas. Esta vez tendrá un escenario diferente, una camiseta de enorme peso y una exigencia todavía mayor: devolver al Manchester United al lugar que históricamente ocupó en el fútbol mundial.