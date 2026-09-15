Ezequiel “Pocho” Lavezzi decidió hablar a corazón abierto sobre una etapa de su vida que durante mucho tiempo mantuvo lejos de los flashes. El exfutbolista argentino reveló cómo transitó los años posteriores a su retiro y contó que atravesó una fuerte depresión que lo llevó a internarse en una clínica para recibir tratamiento.

“El posfútbol es muy difícil. Te queda un vacío enorme que nada logra llenar”, reconoció Lavezzi durante una entrevista con un medio italiano, en la que repasó distintos momentos de su carrera y también se refirió a las dificultades que encontró una vez que dejó la actividad profesional.

El exdelantero de la Selección Argentina fue contundente al describir aquel período. “Caí en una depresión fuerte y tuve que internarme en una clínica para tratarme. Sigo en tratamiento y tomando medicación”, contó, exponiendo una situación que atravesó en privado y que tomó mayor repercusión después de que en los últimos días circulara un video suyo que generó preocupación entre los hinchas y el ambiente deportivo.

En ese proceso, Lavezzi destacó especialmente el rol de su familia y el nacimiento de su hijo menor. “La familia y el nacimiento de mi hijo más chico me cambió la vida, me dio la fuerza para recuperarme y volver a estar bien”, explicó.

El Pocho también recordó a varios de sus excompañeros y amigos del fútbol que estuvieron cerca durante ese momento. Entre ellos mencionó a Lionel Messi, Sergio “Kun” Agüero, Javier Mascherano y Paolo Cannavaro, además de “muchísima gente del fútbol” que se comunicó con él para acompañarlo.

“Hay que hablar de esto con la cabeza en alto”, sostuvo Lavezzi, quien además dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares. Según explicó, es posible salir adelante “con amor, humildad y ayuda familiar”.

La dificultad de dejar el fútbol

Lavezzi también se refirió al impacto que tuvo el final de su carrera profesional. Para un futbolista acostumbrado durante años a la competencia, los entrenamientos, los vestuarios y la exposición permanente, el cambio hacia una vida alejada del deporte puede significar un desafío importante.

En su caso, el cierre de su carrera estuvo marcado por su etapa en China, donde terminó jugando durante cuatro temporadas. El argentino recordó que en aquel momento había recibido la posibilidad de continuar su carrera en Europa, pero tomó otra decisión por motivos económicos y familiares.

“Tenía la opción de ir al Chelsea, pero la oferta de China le solucionaba la vida económicamente a toda mi familia por generaciones. Fui por dos años y terminé quedándome cuatro. La pasé muy bien allá con Mascherano y Gervinho”, recordó.

Sin embargo, su intención inicial era diferente. Lavezzi tenía en mente cerrar su carrera en Rosario Central, el club donde comenzó su camino profesional. “Mi idea era terminar en Rosario Central, pero no me llamaron a tiempo”, explicó.

A esa situación se sumaron problemas personales con quien en ese momento era su representante, una experiencia que, según sus propias palabras, terminó afectando sus ganas de continuar dentro del fútbol.

“Tuve problemas personales graves con mi exrepresentante que me quitaron las ganas y el entusiasmo por el fútbol”, reveló.

A varios años de haber dejado definitivamente la actividad, Lavezzi decidió contar públicamente una parte desconocida de su historia. Su testimonio puso en palabras una problemática que atraviesan muchos deportistas cuando llega el momento de abandonar una profesión que durante años ocupó prácticamente todos los espacios de su vida.