Las imágenes de Ezequiel “Pocho” Lavezzi durante un homenaje realizado por el Napoli despertaron preocupación entre los fanáticos del fútbol argentino. El exdelantero de la Selección Argentina, que fue subcampeón del mundo en Brasil 2014, apareció en público con llamativos movimientos involuntarios en sus extremidades.

El video rápidamente se viralizó y volvió a poner el foco sobre la situación personal que atravesó el exjugador de San Lorenzo y Napoli en los últimos años. Lavezzi habló públicamente en distintas oportunidades sobre sus problemas vinculados a las adicciones, la depresión y los ataques de ansiedad.

A raíz de la repercusión de las imágenes, Guillermo Capuya fue consultado en Las Mañanas de Moria, por El Trece, para analizar desde el punto de vista médico aquello que podía observarse en el video. El especialista remarcó que los movimientos habían llamado particularmente la atención.

“Causó cierto interés y preocupación este video por los movimientos que presenta durante la entrevista”, explicó Capuya, quien detalló algunos de los signos que pudo identificar: una agitación rápida en la pierna derecha, cierta rigidez facial y movimientos más lentos en el brazo izquierdo.

El médico contó además que decidió consultar el caso con profesionales especializados antes de plantear una posible explicación. Según relató, teniendo en cuenta los antecedentes públicos de Lavezzi, una de las hipótesis estaría relacionada con el consumo de determinados medicamentos.

“Es posible que esto pueda deberse al efecto adverso de una medicación, como algún antipsicótico”, sostuvo Guillermo Capuya. De todos modos, aclaró que se trata de una conjetura realizada a partir de las imágenes y que no constituye un diagnóstico médico sobre la salud del exfutbolista.

En ese sentido, el especialista también explicó por qué sus colegas descartaron que los movimientos observados fueran compatibles con Parkinson. “Muchas veces estos medicamentos tienen como efecto temblores, rigidez y cierta rapidez de movimientos. Por eso también la neuróloga con la que hablé descartó el Parkinson, porque él se mueve de manera muy acelerada”.

Por otro lado, Gustavo Méndez aportó información sobre la situación económica de Pocho Lavezzi después de su retiro a los 34 años y aseguró que el exjugador habría perdido una enorme fortuna. “Él solamente por ir a China ganó 150 millones de dólares, esa guita hoy no la tiene… Se compró un barco de 2,4 millones de euros, tenía los mejores autos y hasta un edificio en Brooklyn, Nueva York”, afirmó.

El periodista también hizo referencia a los momentos personales más complejos que atravesó el exfutbolista y fue contundente al hablar sobre el destino de su dinero: “La droga, los excesos… los amigos del campeón y la gente que le roba la plata”. La situación volvió a instalar el nombre de Ezequiel Lavezzi en el centro de la conversación pública.