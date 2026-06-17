Desde las 14hs en el Houston Stadium, Portugal inicia el mundial ante R.D. de Congo, por la fecha 1 de la Zona A de la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, Canadá, México 2026. El seleccionado europeo está llamado a ser uno de los grandes candidatos al título, encabezado por Cristiano Ronaldo.

El “Bicho” juega su sexto mundial, y puede quedar en la historia como el único jugador que marcó en seis citas consecutivas, y seguir los pasos de Lionel Messi en la tabla de goleadores.

Los Lusos, dirigidos por Roberto Martínez, llegan en un gran momento deportivo: campeones de la Nations League 2025 ante España, y con nombre de primera línea en su 11: Rúben Días (Manchester City) en la zaga central y João Cancelo junto a Nuno Mendes en los laterales. Un medio campo de alta jerarquía con Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) y Vitinha (PSG), más el taque con CR7, y Rafael Leão (Milán) en el ataque.

Plagado de estrellas, Portugal está llamado a ser protagonista

En frente estará el seleccionado de la República Democrática de Congo, que vuelve a un mundial luego de 52 años. Sacó su boleto en la Concacaf luego de eliminar a un histórico como Jamaica en el repechaje.

Su principal nombre es Yoane Wissa, Atacante estrella del Newcastle United; Aaron Wan-Bissaka, Lateral derecho de gran trayectoria en la Premier League; Chancel Mbemba, defensor del Lille; más Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; los motores en el mediocampo.

Alemania 74, la última participación de Congo, antes llamada Zaire

En sus preparaciones previas, Portugal superó sus dos amistosos ante Chile y Nigeria, mientras que los centroamericanos empataron sin goles con Dinamarca y cayeron ante Chile.

Probables formaciones:

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. DT: Roberto Martínez.

R.D. Congo: Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; Meschak Elia, Yoane Wissa, Nathanaël Mbuku; Cédric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

Datos del partido:

Hora: 14.00

TV: D Sports

Árbitro: Abdul Rahman Jassim (QAT)

VAR: Khamis Al-Marri (QAT)

Estadio: Houston Stadium (Houston, Estados Unidos)