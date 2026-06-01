Quimsa de Santiago del Estero, venció a Boca Juniors, y se metió en la final de la Liga Nacional de Básquetbol temporada 2025/2026 donde espera por Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia o Ferro Carril Oeste. La Fusión frenó al vigente bicampeón tras vencerlo, por 94 a 83, en La Bombonerita y cerrar así la semifinal por 3 a 1.

El equipo santiagueño dominó el juego desde el comienzo, con un Brandon Robinson imparable y terminó ganando tres de los cuatro parciales de la noche por 25 a 22, 27 a 20 y 22 a 19. Perdió únicamente el tercero, por 22 a 20.

El estadounidense fue la gran figura anotando 23 puntos, con 2-5 en triples, 5-8 en dobles y 7-8 en libres. Además, Tyren Johnson sumó 18 unidades.

Previo a este juego, Quimsa se había quedado con los dos como local (88 a 76 y 91 a 78). Mientras que el Xeneize había descontado en el tercero, evitando la barrida, ganando por 99 a 92.

Antes de esta llave, el equipo que conduce Lucas Victoriano había dejado en el camino a Instituto, ganando la serie de cuartos de final por 3 a 2 y luego de ser el mejor equipo de la fase regular, con un récord de 24 victorias y 12 derrotas.

La otra semifinal

El martes Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavoa y Ferro Carril Oeste, disputarán el quinto y definitivo juego de la otra semifinal. El encuentro se disputará en el Socio Fundadores de la ciudad del sur chubutense, donde el dueño de casa ganó los dos primeros juegos de la serie: 81 a 77 y 79 a 74.

Luego, en el Héctor Etchart, el equipo de Caballito se quedó con los dos duelos (74 a 70 y 81 a 73) e igualó la llave.