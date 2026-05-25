Una lesión que de milagro no había sucedido en otra cancha del país sufrió este fin de semana pasado en el Gimnasio Socios Fundadores, el escolta Emiliano Lezcano, en la derrota de su equipo, Ferro Carril Oeste de Capital Federal, frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, 86 a 76, de visitante, por las semifinales de la Liga Nacional.

El tucumano penetró, anotó una bandeja de espaldas y cuando cayó pisó a un camarógrafo detrás de la línea de fondo.

El parte médico indica que "sufrió un esguince de tobillo. Se realizaron los estudios correspondientes, descartándose lesiones óseas. La evaluación clínica y por imágenes confirmó una lesión ligamentaria en la región afectada". Apenas habían transcurrido 2 minutos 45 segundos del partido y el escolta no pudo volver a ingresar.

Ante esta situación y previo al segundo juego, que se jugará esta noche de lunes 25 de mayo, nuevamente en el Socios Fundadores, la dirigencia de Caballito elevó un comunicado. El mismo dice lo siguiente, "ayer (por el sábado a la noche) tras la situación ocurrida, en el primer juego de Ferro Carril Oeste y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Emiliano Lezcano sufrió una lesión al caer arriba de un camarógrafo. Segundos antes, había caído ya en el mismo lugar".

Y luego agregó que "más allá de ser una situación desafortunada, en muchas ocasiones se les observó a los encargados de la transmisión que las cámaras estaban mal ubicadas. En el gimnasio Héctor Etchart de Ferro, hubo que exigir que utilicen pasacables y no dejen los cables sueltos, sacar las cámaras de lugares donde no correspondían o podían llegar a lastimar a nuestro público y mover escaleras dejadas en cualquier lugar porque les era más fácil".

El forma categorica remarcaron que "alguna vez iba a pasar algo y pasó, lamentablemente, con Emiliano. La TV, por migajas que reparte a los clubes, piensa que tiene la impunidad de hacer y decidir lo que quiera. Hasta acá llegamos. Es hora de que analicen qué pueden hacer y qué no en cada estadio y acoplarse a eso. Deberán hacer una autocrítica y reconocer errores".

Finalmente expresaron que "porque esto existe por los deportistas y los clubes. Si no quieren venir más a Ferro, la verdad, nos hacen un favor. ¡Pronta recuperación a Emiliano!”".

Los desafortunados comentarios en la transmisión del partido y la publicación posterior en redes sociales del relator, deslindando responsabilidades, cayó muy mal en la dirigencia de Ferro, pero también en muchos clubes que apoyaron el comunicado de la entidad de Caballito.

Se generó polémica. El primer capítulo ya tuvo protagonistas. Aparentemente la historia seguirá.