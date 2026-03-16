En juego la décimo primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, River derrotó con suma suficiencia a Sarmiento de Junín 2 a 0 en lo que fue el primer partido de Eduardo Coudet como técnico del conjunto local en El Monumental.

Darío Herrera fue el juez de un duelo clave para ambos equipos. Para River, porque servía para confirmar el envión anímico luego del triunfo ante Huracán en Parque Patricios por 2 a 1. El Verde porque debe sumar todo lo que se puede en la misión de permanecer en primera división.

Pasando los diez minutos se dio la primera aproximación al arco rival por parte del Millonario. Llegó Aníbal Moreno a los últimos metros del campo de juego que controló sin problemas el arquero Javier Burrari. El partido no terminaba de armarse, aunque siempre fue el dueño de casa quien intentó dominar las acciones y la pelota.

La especial tipografía en la camiseta de River por el día del síndrome de down que se conmemora el 21 de marzo.

Se cumplía más de media hora de juego y River no sabía cómo doblegar el esquema de duelos en todo el campo de juego que le propuso su rival en el Monumental. Las proyecciones de Gonzalo Montiel por la derecha fueron las únicas acciones a otro ritmo que propuso el dueño de casa en ese tramo para soprender a la ordenada defensa del conjunto de Junín.

Cuando terminaba el primero tiempo, a los 40 minutos, Gabriel Díaz cometió la segunda infracción de amonestación para detener las proyecciones de Montiel. El juez Darío Herrara decidió su expulsión y cambió la escenografía del cruce.

Un minuto más tarde, Sebastián Driussi de taco abrió el marcador para el dueño de casa antes del descanso. Sarmiento se quedó con 10 y perdía por uno después de una jugada en la que dejó la sensación que el arquero Burrai pudo haber hecho un poco más.

Segundo tiempo

En ventaja en el resultado, con un hombre de más por la expulsión de Díaz, el Millonario salió a jugar el complemento sin Kendry Páez y con el juvenil Joaquín Freitas en la ofensiva. Problemas en uno de los tobillos condicionaron el rendimiento del ecuatoriano que tuvo la confianza del técnico para iniciar su segundo compromiso consecutivo desde el arranque.

Todo fue de River ante un rival que siguió sin salirse de libreto, se defendió cerca de su arco y convirtió a Santiago Beltrán en un simple espectador más en la noche de Núñez.

La sentencia del partido llegó a los 26 minutos, con la definición cruzada de Ian Subiabre. Pese al tiempo que restaba para el final, la visita nunca tuvo argumentos ofensivos para alterar la tranquila noche en el Monumental.

El tramo final le dio tiempo a los cambios para administrar energías. Sumó minutos Kevin Castaño por Moreno, Maximiliano Salas por Driussi y Paulo Díaz por Lucas Martínez Quarta en River.

Noche tranquila, victoria necesaria y esperable para La Banda de Coudet que todavía no afina del todo, pero ya se impone sin demasiado esfuerzo ante rivales de potencial menor.

Síntesis:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Carlos Villalba; Julián Contreras; Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Goles: PT 41' Driussi (R), 26' Subiabre (R).

Cambios: ST al inicio Joaquín Freitas por Páez (R), 13' Juan Fernando Quintero por Galván (R) y Diego Churín por Marabel (S), 21' Yair Arismedi por Villalba (S), Juan Cabrera por Santamaría (S) y Santiago Salle por Contrera (S), 27' Kevin Castaño por Moreno (R), 36' Paulo Díaz por Martínez Quarta (R) y Maximiliano Salas por Driussi (R), 44' Jonatan Gómez por Zabala (S).

Expulsado: PT 40' Díaz (S).

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Monumental.

La Previa

En el 11 inicial, Coudet había dejado planteada algunas dudas, esperó por la recuperación de Sebastián Driussi quien había salido con molestas en el entretiempo ante El Globo.Finalmente, el delantero se recuperó y el juvenil Joaquín Fleitas seguirá siendo una opción. Por otro lado, Juan Fernando Quintero continuará sumándose en el complemento, ya que el DT le ratificó la confianza al ecuatoriano Kendry Páez, mientras que Ian Subiabre sumará presentaciones iniciales con esta camiseta.

Montiel le dio el triunfo en Huracán y es el goleador con 3 tantos

Por otro lado, Sarmiento viene con una buena racha, le ganó a Estudiantes de Rio Cuarto e igualó sin goles ante Racing, resultados que le dieron aire en la pelea por la permanencia y lo dejó con 10 puntos en el Grupo B, a dos de los puestos de clasificación.

Para este juego, el técnico Facundo Sava mantendrá el equipo con el que igualó ante el elenco de Gustavo Costas, y buscará repetir lo hecho el año pasado cuando logró un buen triunfo por 1-0.

En diez partidos que se enfrentaron entre sí, River domina el historial con 7 triunfos, Sarmiento ganó solo uno, mientras que empataron en dos oportunidades.

Datos del partido:

Hora: 19.45

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Monumental.