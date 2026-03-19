La Copa Sudamericana 2026 comienza a tomar forma con el sorteo del fixture en la sede que la Conmebol tiene en la ciudad paraguaya de Luque, una ceremonia que se lleva a cabo en simultáneo con el de la Libertadores y que marcará el inicio del camino hacia “La Gran Conquista”.

El formato del torneo establece zonas de cuatro equipos, que se enfrentarán todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Solo los primeros avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los segundos deberán disputar un repechaje ante equipos que lleguen desde la Libertadores.

Uno de los grandes focos estará puesto en River Plate, que tras quedar al margen de la Libertadores regresa a la Sudamericana como uno de los máximos candidatos y cabeza de serie del Bombo 1.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará imponer su jerarquía en un certamen que lo tiene como claro protagonista. Por el azar en manos del ex arquero René Higuita, el Millonario fue a parar al Grupo H que terminó de conformar un exigente camino para el equipo argentino: Bragantino de Brasil, Carabobo de Venezuela y Blooming en la altura de Bolivia. Todo lo que un técnico no quiere para arracar porque tendrá viajes largos y no evitó la temida altura.

Racing Club, por su parte, fue a integrar la zona E de la misma competencia. Otro de los equipos argentinos fuertes que quedó bien parado de cara a una clasificación. La Academia compartirá con Caracas de Venezuela, Independiente de Bolivia y Botafogo de Brasil, en el integrante del Brasileirao quizás tenga a su máximo competidor.

San Lorenzo, por su parte, salió desde el bombo 2 como rival del Santos de Brasil. Neymar visitará el Nuevo Gasómetros, sin dudas una gran atracción. Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay completan el duro camino para el Cuervo que está inmerso en una profunda crisis deportiva y mañana enfrenta al Deportivo Rincón por la Copa Argentina (transmite AM 550 La Primera) desde las 21:15 en cancha de Quilmes.

La placa con todos los Grupos confirmados de la Copa Sudamericana 2026.

Tigre es otro de los que deberá ajustar mucho la logística. La formación que dirige Diego Dabove tiene por delante la eliminatoria del Grupo A junto a América de Cali de Colombia, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú.

Para los debutantes, Deportivo Riestra y Barracas Central todo será experiencia y un gran desafío. El club de la bebida energizante irá contra Gremio de Brasil, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay.

El Guapo, la institución liderada por la familia de Claudio Tapia, se mostrará a todo el Continentes desde el G con Olimpia de Paraguay, Vasco Da Gama de Brasil y Audax de Chile, sin dudas un cuadrangular durísimo.

La previa

El sorteo se realizará en base al ranking Conmebol actualizado a diciembre de 2025. Los ocho mejores equipos integran el Bombo 1, mientras que los restantes se distribuyen en los otros tres bombos. Como regla, no podrán coincidir equipos del mismo país en un mismo grupo, lo que agrega un condimento extra al armado de las zonas.

En cuanto a los bombos, el primero reúne a equipos de gran jerarquía como River, Racing, Atlético Mineiro, San Pablo, Gremio, Santos, Olimpia y América de Cali. En el segundo aparecen San Lorenzo y Tigre junto a otros conjuntos competitivos, mientras que los bombos 3 y 4 completan un escenario abierto, con margen para sorpresas.

Con candidatos firmes, equipos históricos y nuevas caras, la Sudamericana 2026 promete una fase de grupos intensa y equilibrada. Todo comenzará en Luque, donde el azar definirá los primeros pasos de una Copa que sigue ganando protagonismo en el continente.