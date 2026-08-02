Boca acumuló los méritos futbolísticos suficientes como para justificar la victoria parcial en cancha de Newell’s por la 3ª fecha del Torneo Clausura 2026, pero el final de la primera parte dejó una polémica acción en el área visitante.

Los rosarinos, que se vieron ampliamente superados en todo el período, tuvieron un tiro de esquina desde la izquierda a los 45 minutos. El centro cayó, la pelota fue cabeceada cerca del punto penal y en su trayectoria hacia el arco impactó en la mano del defensor Xeneize Lautaro Di Lollo.

Rápidamente, todo el estadio reclamó penal, pero el juez Andrés Merlos no vio la acción y quedó a merced de la cabina VAR que con una velocidad inusual para este tipo de jugadas, ordenó la reanudación de las acciones.

Algunos segundos más tarde, llegó el pitazo final del juez que siguió recibiendo las quejas del equipo anfitrión mientras los protagonistas se retiraban al descanso.

Deportivamente superado

En el balance del juego, Boca fue mucho más que Newell’s, a partir del juego de mitad de cancha propuesto por Leandro Paredes, Ascacibar y Tomás Aranda.

Leonel Flores por la derecha fue un problema sin solución para la defensa de La Lepra que mejoró muchísimo en el complemento y en apenas 13 minutos logró darle vuelta el resultado al conjunto del Vasco Rodofo Arruabarrena.