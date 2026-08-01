La figura de Michael Olise volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos del fútbol. Tras destacarse con la selección de Francia en el Mundial 2026, el delantero disfruta de sus vacaciones, pero un video compartido en redes sociales lo convirtió nuevamente en tendencia. Las imágenes muestran al jugador relajado en un yate junto a un grupo de personas, en una escena que rápidamente generó miles de reacciones.

El material fue publicado por el rapero haitiano Izolan, quien compartió distintos momentos de la jornada a bordo de la embarcación. En uno de los fragmentos más comentados aparece Michael Olise sin camiseta, vestido con un short y disfrutando del paseo, mientras una joven baila frente a él y concentra la atención de quienes observaban el video.

La escena que más repercusión tuvo ocurre cuando el futbolista apoya una mano sobre la cintura de la mujer mientras ella continúa bailando. Ese breve gesto fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a multiplicar comentarios, teorías y preguntas sobre la identidad de la acompañante y el supuesto vínculo entre ambos.

Con el correr de las horas se conoció que la joven es Pamela Quijas, una influencer y modelo nacida en San Diego, Estados Unidos. La creadora de contenido, de raíces mexicano-estadounidenses, utiliza el usuario 7oh7p en Instagram, donde reúne una importante comunidad interesada en publicaciones sobre viajes, moda y estilo de vida.

Además de su actividad como influencer, Pamela Quijas trabaja como modelo y participó en campañas para diferentes marcas de lencería. En sus perfiles también comparte imágenes de sus recorridos por distintos destinos turísticos, sesiones fotográficas y experiencias personales, además de mantener actividad en otras plataformas como Threads.

Según trascendió junto a la difusión del video, tanto Michael Olise como Pamela Quijas formaban parte del mismo grupo que compartió la fiesta organizada en el yate junto a Izolan. El encuentro habría ocurrido durante el período de descanso del delantero, una vez finalizada su participación en el Mundial 2026.

La fiesta de Michael Olise

La viralización del registro no tardó en despertar especulaciones sobre una posible relación sentimental entre el futbolista francés y la influencer. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos realizó declaraciones públicas ni confirmó que exista un romance, por lo que todas las versiones surgidas en redes sociales carecen de confirmación oficial.

Mientras el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, Michael Olise sigue siendo uno de los nombres más mencionados del momento. Lo que comenzó como un registro de sus vacaciones terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en las redes sociales, aunque, por ahora, todo indica que las versiones sobre su vida sentimental siguen siendo simples especulaciones.