La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo dejó la consagración del conjunto europeo, sino también una serie de escenas que rápidamente se hicieron virales. Una de las más comentadas tuvo como protagonista a Richarlison, quien fue grabado mientras celebraba con euforia el tanto que le dio el título a la selección española.

El delantero brasileño, que actualmente milita en el Tottenham Hotspur, siguió el partido desde su casa junto a su pareja, la modelo e influencer Amanda Araujo. Fue ella quien registró el momento exacto en el que Ferran Torres marcó el 1-0 en el tiempo suplementario y compartió el video en sus redes sociales.

En las imágenes se puede ver cómo Richarlison explota de alegría apenas la pelota cruza la línea del arco argentino. El atacante se tira al piso, se levanta de un salto y comienza a festejar frente al televisor, dejando en evidencia su entusiasmo por el gol que terminó definiendo el campeonato.

Durante esa celebración también se escuchó una frase que rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas. "Muy bien muchacho", gritó el futbolista brasileño mientras seguía el festejo, en una escena que estuvo acompañada por las risas de Amanda Araujo, quien continuó grabando toda la secuencia.

La publicación generó miles de reacciones y reavivó la clásica rivalidad entre Argentina y Brasil. En las redes sociales, muchos usuarios interpretaron la actitud de Richarlison como una muestra más de la histórica competencia deportiva que mantienen ambas selecciones, incluso cuando una de ellas no participa directamente en la definición.

Más allá de la polémica, el delantero siempre mostró una personalidad muy activa en el mundo digital. Richarlison suele compartir momentos personales y familiares con sus seguidores, aunque esta vez el contexto de una final mundialista convirtió su reacción en un tema de conversación internacional.

Richarlison festejó el triunfo español

El atacante no formó parte del plantel de Brasil en el Mundial 2026, ya que Carlo Ancelotti decidió no incluirlo en la lista definitiva. Por ese motivo siguió toda la competencia desde afuera, mientras la Verdeamarela buscaba volver a pelear por el título.

Sin embargo, el seleccionado brasileño tampoco logró avanzar hasta las instancias decisivas. Tras superar la fase inicial y eliminar a Japón, el equipo quedó eliminado en los octavos de final frente a Noruega, prolongando una racha negativa en las últimas Copas del Mundo. Mientras tanto, el festejo de Richarlison por el gol de España frente a Argentina terminó siendo uno de los videos más comentados del cierre del torneo.