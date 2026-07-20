Gerard Piqué fue captado por las cámaras mientras Shakira brindaba su show en la final del Mundial 2026. Desde la tribuna, el exfutbolista siguió la presentación con gesto serio y sin cantar, mientras sus hijos Milan y Sasha bailaban al ritmo de la canción interpretada por su madre.

El contraste entre las reacciones convirtió rápidamente la escena en uno de los momentos más comentados de la jornada. Los chicos disfrutaron del espectáculo y acompañaron la música con movimientos desde sus lugares, pero el exjugador del Barcelona permaneció prácticamente inmóvil durante la actuación.

Shakira había llegado al escenario para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial de la competencia, antes del partido entre España y la Argentina. Piqué asistió al estadio junto a los dos hijos que tuvo con la artista colombiana, por lo que las cámaras concentraron su atención sobre ellos cuando comenzó la presentación.

Las imágenes circularon rápidamente entre los fanáticos de la cantante, quienes recordaron la conflictiva separación de la pareja y analizaron cada gesto del exdeportista. “Piqué tuvo que aguantar que abrieran con ‘Dai Dai’ y sus hijos bailaran la canción al lado. Todos seríamos la señora de rojo viéndolo cómo reacciona”, escribieron desde una cuenta dedicada a seguir la carrera de la artista.

Otros usuarios hicieron comentarios todavía más filosos sobre la situación que vivió en la tribuna. “El peor karma de ese hombre son sus propios hijos”, manifestó una persona al observar a Milan y Sasha disfrutar del tema. Desde otro perfil añadieron: “La tiene que escuchar hasta en el deporte que tanto ama”.

La presencia de los niños junto a su padre hizo que la secuencia adquiriera una repercusión mayor. Más allá de las interpretaciones realizadas en las redes sociales, el video únicamente mostró dos maneras distintas de atravesar el espectáculo: la celebración de los chicos frente al escenario y la actitud reservada que mantuvo Gerard Piqué.

Antes de la definición, Shakira había expresado que apoyaba a la Selección Argentina pese a que sus hijos son españoles. Sin embargo, una vez terminado el encuentro, reconoció públicamente al equipo que obtuvo el título y escribió: “¡España! Orgullosa de haberlos acompañado otra vez en este Mundial. ¡Felicidades!“. Su mensaje cerró una jornada en la que tanto su actuación como la reacción de su expareja generaron repercusión.