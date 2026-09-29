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Ad honorem

El polista Adolfo Cambiaso fue designado embajador para promover el deporte argentino en el mundo

El Gobierno de Javier Milei le asignó el cargo con el cometido de promocionar internacionalmente el deporte argentino

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 29 de septiembre de 2026 a las 17:38
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Adolfo Cambiaso, nuevo embajador del deporte argentino ad honorem

El Gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei, le asignó al polista Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y le encomendó con carácter “ad honorem” el cometido de promocionar internacionalmente el deporte argentino.

Así se indicó en el Decreto 1116/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, al que tuvo acceso la prensa acreditada en Casa de Gobierno y en el que se detalló: “encomiéndase al señor Adolfo Cambiaso, con carácter “ad honorem”, el cometido especial de contribuir a la promoción internacional del deporte argentino”. Asimismo, se añadió que “en particular del polo, como plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la República Argentina, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto”.

En el Decreto firmado por el primer mandatario y el canciller Pablo Quirno, se señaló además: “Asígnase al señor Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al solo efecto del rango protocolar”

Cambiaso posee una extensa y destacada trayectoria deportiva que lo sitúa entre los principales referentes del polo argentino en el mundo, a la vez que sus méritos deportivos y su proyección internacional lo convierten en una figura idónea para contribuir a la difusión de los valores del deporte argentino y al fortalecimiento de la presencia del país en el exterior.

 

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