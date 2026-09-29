Gimnasia venció a Lanús 92-74 en el inicio de la LNB 2026/2027

El actual campeón Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Chubut, superó de visitante a Lanús, 92 a 74, en el partido que abrió la 43º temporada de la Liga Nacional de Basquetbol (LNB) 2026/2027.
Fue una verdadera fiesta la que montó el local, flamante ascendido de la Liga Argentina, en el sur del conurbano bonaerense, con un estadio Antonio Rotilli colorido y con un gran marco de público.
Claro que a todo eso el local no pudo coronarlo con juego, porque el elenco patagónico se lo impidió de movida. Una gran defensa colectiva y una ofensiva aceitada y efectiva, sumamente contundente, que se reflejó en las 26 asistencias y los altos porcentajes en tiros de campo: 14-29 (48%) en triples y 23-38 (60% en dobles).
La gran figura de Gimnasia fue Marcos Chacón, goleador del partido con 28 puntos, acompañado por Gino Balbo con 15, Carlos Rivero con 13 y Emiliano Toretta y Martiniano Dato con 8 cada uno.
En tanto, en Lanús sobresalió el capitán Martín Franchino con 23 puntos, seguido por Christian James con 17, Junior Merchant con 11 y Melvin Johnson con 10.
Así, el campeón vigente comenzó la defensa de su título con una actuación sólida y colectiva, mientras que Lanús completó su esperada vuelta a la Liga Nacional ante su gente.
Lo que viene: Lanús tendrá varios días para trabajar antes de volver a presentarse el 9 de octubre, nuevamente en el Antonio Rotili, frente a Oberá Tenis Club. Gimnasia, en cambio, continuará inmediatamente su gira y dentro de 48 horas visitará a Peñarol de Mar del Plata.