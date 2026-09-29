Gimnasia venció a Lanús 92-74 en el inicio de la LNB 2026/2027

El actual campeón Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Chubut, superó de visitante a Lanús, 92 a 74, en el partido que abrió la 43º temporada de la Liga Nacional de Basquetbol (LNB) 2026/2027.

Fue una verdadera fiesta la que montó el local, flamante ascendido de la Liga Argentina, en el sur del conurbano bonaerense, con un estadio Antonio Rotilli colorido y con un gran marco de público.

Claro que a todo eso el local no pudo coronarlo con juego, porque el elenco patagónico se lo impidió de movida. Una gran defensa colectiva y una ofensiva aceitada y efectiva, sumamente contundente, que se reflejó en las 26 asistencias y los altos porcentajes en tiros de campo: 14-29 (48%) en triples y 23-38 (60% en dobles).

El campeón defendió su título con una sólida actuación.

La gran figura de Gimnasia fue Marcos Chacón, goleador del partido con 28 puntos, acompañado por Gino Balbo con 15, Carlos Rivero con 13 y Emiliano Toretta y Martiniano Dato con 8 cada uno.

En tanto, en Lanús sobresalió el capitán Martín Franchino con 23 puntos, seguido por Christian James con 17, Junior Merchant con 11 y Melvin Johnson con 10.

Así, el campeón vigente comenzó la defensa de su título con una actuación sólida y colectiva, mientras que Lanús completó su esperada vuelta a la Liga Nacional ante su gente.

Lo que viene: Lanús tendrá varios días para trabajar antes de volver a presentarse el 9 de octubre, nuevamente en el Antonio Rotili, frente a Oberá Tenis Club. Gimnasia, en cambio, continuará inmediatamente su gira y dentro de 48 horas visitará a Peñarol de Mar del Plata.