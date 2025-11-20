En el universo Tinelli, donde todo suele volverse público antes de tiempo, esta semana apareció un dato que sacudió aún más el clima familiar: Cande Tinelli estaría compartiendo encuentros con dos figuras fuertes del polo y uno de ellos tiene un pasado sentimental que inmediatamente alimentó el revuelo. La información se conoció en La mañana de Moria y, lejos de disiparse, terminó sumando versiones que hoy circulan en todos lados.

Según contó Gustavo Méndez, la cantante habría iniciado hace unos dos meses una serie de salidas con Juan Martín Zubia, un nombre muy resonante dentro del deporte. El periodista aseguró que Cande lo habría acompañado en varias fechas y que la química entre ambos creció rápido. El dato que más ruido generó es que Zubia fue pareja de Mia Cambiaso, hija de Adolfo Cambiaso y María Vázquez, un apellido que marca territorio dentro del ambiente. Esa conexión fue suficiente para que la noticia escalara en redes.

Pero había más. Méndez reveló luego que Facundo Pieres, otro polista de renombre y ex de Zaira Nara, también estaría en la órbita sentimental de Cande. De acuerdo con su versión, la influencer fue vista retirándose del boliche Tequila en más de una ocasión junto a él. La simultaneidad de las salidas fue lo que terminó encendiendo la historia: dos polistas, dos ex famosas, dos mundos que se cruzan y una protagonista en el centro del escenario.

El periodista aclaró rápidamente que todos están solteros, que no hay engaños ni acuerdos ocultos, y que las salidas habrían sido informales. Aun así, la revelación se dio justo en un momento donde el apellido Tinelli atraviesa semanas tensas. El propio Marcelo Tinelli está lidiando con un combo de frentes que alcanzó a toda la familia, y Cande viene dejando frases en redes que varios interpretan como indirectas hacia su entorno más cercano.

En paralelo, la hija del conductor subió a Instagram un video en un establo rodeada de caballos. Para muchos, fue un gesto directo hacia la noticia que recién empezaba a circular; para otros, pura casualidad. Pero en el mundo Tinelli casi nada pasa inadvertido: cualquier imagen se convierte en comentario, y cualquier gesto, en pista.

Lo cierto es que Cande Tinelli sigue adelante con su vida afectiva sin hacer declaraciones, evitando entrar en polémicas y dejando que las especulaciones hagan su propio camino. Y mientras el clan intenta acomodarse en plena tormenta mediática, ella vuelve a demostrar que, aun sin decir una palabra, puede convertirse en tendencia en cuestión de minutos.