River empezó a mover sus fichas de cara al próximo mercado de pases y un nombre de peso apareció sobre la mesa: Nicolás Tagliafico. El lateral campeón del mundo con la Selección Argentina, actualmente en Olympique de Lyon, tuvo un primer acercamiento con el Millonario a través de su representante y la posibilidad de verlo con la camiseta de la Banda comenzó a tomar forma.

El contacto se produjo en las oficinas del estadio Monumental, donde Stefano Di Carlo, presidente de River, mantuvo una reunión con Kristian Bereit, representante de distintos futbolistas, entre ellos el defensor argentino. En el encuentro se analizaron varias alternativas para el plantel y uno de los nombres que sobresalió fue el del exjugador de Independiente.

La noticia no pasa inadvertida. Tagliafico, de 34 años, es uno de los futbolistas con mayor recorrido internacional de la última generación de la Selección Argentina. Fue campeón de América en 2021, levantó la Finalissima en 2022 y formó parte del equipo de Lionel Scaloni que conquistó el Mundial de Qatar. Ahora, su futuro en Europa aparece como una cuestión a seguir de cerca y River ya buscó conocer las condiciones para una eventual incorporación.

El contrato en Francia, una puerta que River mira de cerca

Uno de los puntos que puede resultar determinante en una posible negociación es la situación contractual del defensor. Tagliafico tiene vínculo con Olympique de Lyon hasta el 30 de junio de 2027, una condición que le permite a River analizar diferentes escenarios: intentar avanzar en una negociación con el club francés o esperar a que finalice su contrato para incorporarlo en condición de libre.

Por ahora, el contacto fue exploratorio y no significa que exista una oferta formal ni un acuerdo encaminado. Sin embargo, el nombre del lateral ya forma parte de las conversaciones y en Núñez saben que se trata de un futbolista con experiencia, jerarquía y recorrido en el fútbol europeo.

Su presente deportivo también será un factor a considerar. Durante esta temporada, una lesión lo dejó afuera de los primeros compromisos del Lyon y le hizo perder terreno en la consideración del entrenador Carlos Vicens. Hasta el momento, el argentino disputó apenas ocho encuentros, una cifra que contrasta con la continuidad que había conseguido en sus anteriores campañas.

Desde su llegada al conjunto francés a mediados de 2022, Tagliafico acumuló 140 partidos, nueve goles y 13 asistencias. Además, registró 33 tarjetas amarillas y cuatro expulsiones, con un total de 10.829 minutos en cancha.

¿De Europa al Monumental?

Mientras River analiza alternativas para reforzar el equipo, el nombre de Tagliafico suma un atractivo particular. Por su trayectoria, su condición de campeón del mundo y su experiencia en el fútbol internacional, sería una incorporación de peso para el plantel millonario.

Durante mucho tiempo, el lateral fue relacionado con Boca por su pasado y sus vínculos con el fútbol argentino, pero el primer acercamiento con la dirigencia de River abrió otra posibilidad. La reunión con su representante dejó en claro que su nombre está sobre la mesa y que desde Núñez quieren conocer de primera mano qué posibilidades existen.

Todavía falta camino por recorrer y la operación no está cerrada. Pero el mercado empieza a moverse y River ya hizo el primer contacto. La pregunta que comienza a instalarse entre los hinchas es inevitable: ¿Tagliafico se pondrá la Banda?