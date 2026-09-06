En la vuelta de River al Monumental después de la eliminación de la Copa Sudamericana que desencadenó en la renuncia de Eduardo Coudet, el malestar de los hinchas se hizo sentir desde antes del partido ante Independiente Rivadavia. Cuando se anunció la formación y los relevos por los altoparlantes, Lucas Martínez Quarta y Rafael Santos Borré fueron los futbolistas más silbados. El defensor y el delantero, que fallaron penales clave en la definición ante Independiente Santa Fe y ya venían cuestionados, resultaron los más castigados por el público.

En el caso de Martínez Quarta, que fue uno de los principales apuntados, finalmente seguirá en River después de las especulaciones sobre su salida y la llegada de un nuevo defensor central en el mercado. Finalmente, desde Núñez desestimaron las distintas propuestas que tenía por el Chino, pero el central quedó muy expuesto tras lo ocurrido en la eliminación ante Independiente Santa Fe: cometió el penal con el que el equipo colombiano igualó la serie y luego falló su remate en la tanda.

Por su parte, Borré, hoy entre los suplentes ante Independiente Rivadavia, fue otro de los que más silbidos recibió. En su segunda etapa en River, el colombiano no logró recuperar el nivel que mostró durante su primer ciclo y sus últimas actuaciones hicieron que parte del cariño de los hinchas se transformara en fastidio. Fausto Vera completó la lista de jugadores reprobados, aunque recibió menos silbidos que Martínez Quarta y el atacante cafetero.