River atraviesa días de cambios y movimientos en medio de una transición que comenzó tras la salida de Eduardo Coudet. Mientras la dirigencia trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador, Leonardo Ponzio tomó las riendas del plantel profesional y comenzó a darle forma a su cuerpo técnico. Ahora, el León tendrá a su lado a otro hombre que conoce como pocos lo que significa ponerse la camiseta del Millonario: Jonatan Maidana.

El histórico marcador central, uno de los grandes referentes de la historia reciente de River, se sumará al cuerpo técnico de Ponzio para acompañarlo durante este período de interinato. La llegada de Maidana no es un detalle menor: ambos compartieron vestuario, liderazgo y una enorme cantidad de batallas defendiendo la camiseta del club de Núñez.

Según informó el periodista Germán Balcarce, Maidana se incorporará al equipo de trabajo a partir de la próxima semana. Para el partido ante Banfield, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura, Ponzio tendrá como ayudantes a Marcelo Escudero y Cristian Manfredi, mientras que luego se producirá la llegada del exdefensor.

Así, el nuevo cuerpo técnico comenzará a tomar una identidad cada vez más ligada a la historia reciente de River. Ponzio y Maidana fueron dos piezas fundamentales de aquel equipo que recuperó protagonismo a nivel nacional e internacional y que quedó en la memoria de los hinchas por las grandes conquistas obtenidas durante su etapa como futbolistas.

Ahora, la historia los vuelve a encontrar, pero desde otro lugar. El León estará sentado en el banco como entrenador y tendrá cerca a uno de sus antiguos compañeros de batallas para colaborar en la conducción del plantel.

Una dupla con historia en Núñez

Ponzio y Maidana compartieron una parte fundamental de sus carreras en River. Ambos llegaron a convertirse en referentes del vestuario y fueron protagonistas de numerosos partidos decisivos con la camiseta millonaria.

El exmediocampista se transformó en uno de los grandes símbolos del club durante su etapa como jugador, mientras que Maidana fue uno de los pilares defensivos del equipo durante años. Juntos atravesaron momentos de gloria y también etapas de reconstrucción, siempre con un fuerte vínculo con los hinchas.

Ahora deberán trasladar esa experiencia al banco de suplentes. Ponzio tendrá la responsabilidad principal de conducir a un plantel que atraviesa un momento futbolístico complejo y que viene golpeado después de la eliminación de la Copa, mientras que Maidana aportará su conocimiento del vestuario, del club y de lo que significa jugar bajo la presión de la camiseta de River.

El interinato comenzó con Ponzio al frente del plantel y con una estructura que también incluye a Marcelo Escudero, Cristian Manfredi y Marcelo Barovero, además de los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi.

La incorporación de Maidana terminará de darle una impronta todavía más identificada con la institución a un cuerpo técnico que tendrá una misión complicada: recuperar rápidamente el ánimo y el funcionamiento de un equipo que necesita volver a encontrar el rumbo.

Por ahora, Ponzio asumió como interino mientras la dirigencia analiza alternativas para el futuro. Pero en el día a día tendrá a su lado a un viejo compañero, alguien con quien compartió miles de minutos, desafíos y alegrías con la Banda.