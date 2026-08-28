Leonardo Ponzio vuelve a ponerse al frente de River, aunque esta vez desde un lugar diferente al que ocupó durante tantos años. Luego de la salida de Eduardo Coudet, el histórico ex capitán asumió como entrenador interino del plantel profesional y ya tiene definido al equipo que lo acompañará en este nuevo desafío.

El León tomó las riendas de un plantel golpeado desde lo futbolístico y lo anímico después de la eliminación en la Copa, una competencia que aparecía como uno de los grandes objetivos para esta última parte del semestre. En ese contexto, la dirigencia decidió apostar por una figura profundamente identificada con el club mientras continúa la búsqueda de un nuevo entrenador.

Ponzio no estará solo. El cuerpo técnico tendrá varios nombres con pasado y presente en River, algunos de ellos con experiencia dentro de las distintas estructuras del club. La intención es darle al interinato conocimiento del día a día del Millonario y, al mismo tiempo, sostener cierta continuidad en el trabajo.

Escudero, otra vez junto al plantel profesional

Uno de los principales colaboradores será Marcelo Escudero. El Pichi ya conoce lo que significa asumir de manera interina en River, ya que ocupó ese mismo lugar después de la salida de Marcelo Gallardo y antes de la llegada de Martín Demichelis.

Ahora volverá a trabajar cerca del plantel profesional, esta vez como uno de los ayudantes de campo de Ponzio. Su conocimiento de la institución y su experiencia reciente con el primer equipo fueron determinantes para que la dirigencia lo eligiera para integrar el nuevo cuerpo técnico.

Manfredi, otro hombre de la casa

El otro ayudante de campo será Cristian Manfredi, quien hasta ahora se desempeñaba como integrante del cuerpo técnico de la Reserva. Su vínculo con River viene desde hace varios años y también tuvo una experiencia como entrenador de la Séptima en 2010, categoría con la que consiguió un título y en la que tuvo bajo sus órdenes a Sebastián Driussi.

Además, Manfredi pasó por distintos cuerpos técnicos como ayudante en San Lorenzo, Instituto, Guaraní y Palestino, por lo que aportará experiencia y conocimiento al nuevo proyecto que encabeza Ponzio.

Barovero, el histórico que continúa

Entre los nombres que ya venían trabajando con el plantel profesional aparece Marcelo Barovero. Trapito continuará como entrenador de arqueros, un cargo que asumió en enero de este año junto a Marcelo Gallardo.

El exarquero es una figura sumamente querida por los hinchas y su continuidad le permitirá a Ponzio contar con un referente del club dentro de su estructura de trabajo. Barovero será, además, el único integrante del cuerpo técnico que mantendrá su función respecto del ciclo anterior.

La preparación física, también con ADN River

Los preparadores físicos serán Cristian Segura y Nicolás Paolorossi. Ambos ya trabajaban dentro de la estructura del club, aunque en las divisiones formativas.

Segura se desempeñaba en la Reserva, mientras que Paolorossi trabajaba con las categorías juveniles. Ahora darán el salto al plantel profesional para acompañar a Ponzio durante este período de transición.

La llegada del ex capitán al banco millonario se produjo de manera inesperada. De hecho, hace apenas cuatro meses Ponzio había descartado la posibilidad de asumir como entrenador. Sin embargo, el escenario cambió rápidamente y ahora tendrá la responsabilidad de conducir a un equipo que necesita recuperar confianza, funcionamiento y resultados.

El primer gran desafío será la visita a Banfield, que marcará formalmente el comienzo de su interinato. Mientras tanto, la dirigencia continuará evaluando candidatos para quedarse con el cargo de manera definitiva.

Por ahora, el León vuelve a ponerse la camiseta de River desde otro lugar. Rodeado de hombres conocidos, con varios referentes de la casa a su lado y con un plantel que necesita reaccionar, Ponzio tendrá la misión de enderezar el rumbo mientras en Núñez buscan al próximo entrenador.